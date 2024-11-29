上萬噸漂流木成藝術素材 花蓮縣辦創作賽最高獎8萬

秋颱康芮在花蓮海岸線帶來上萬噸漂流木，現已開放民眾撿拾，花蓮縣府、林業及自然保育署鼓勵民眾發揮巧思，將災難轉化為藝術，舉辦漂流木座椅創作賽，即起至12月2日報名，除了最高8萬元獎金，每組可獲2萬5000元工作費。

花蓮縣文化局視覺藝術科長林鍾妏表示，花蓮今年歷經4月地震、7月、10月、11月颱風肆虐，縣民蒙受巨大民生損失，觀光景氣也被重創，但也讓人看見花蓮人生活的韌性。康芮颱風帶來大量漂流木，在網路社群引起很多討論，不少民眾建議辦創作活動，順應民意辦比賽，透過藝術創作，帶給大眾心靈上的療癒，同時反思人與大自然之間的關係。

「漂流木創作賽」分為兩組，第一組針對喜愛創作的民眾，以「座椅」為主題，造型不拘，須有休憩功能。太平洋公園南濱、北濱各設置10組，化仁海堤12組，共32組，即起至12月2日報名，審查通過受邀參加活動的入選創作者，將提供每組創作工作費2萬5000元。

比賽時間為12月18日至22日，在限時現地戶外創作，漂流木僅開放現場撿拾、現場使用，也可搭配其他具安全性的環保複合媒材，創作完成後，22日下午舉辦民眾票選，前三名的組別，第一名8萬元、第二名5萬元，第三名3萬元。

第二組另外一組是大型專業創作組，徵求5組在太平洋公園創作，尺寸、造型及創作主題不拘，入選每組可獲50萬元工作費獎金。