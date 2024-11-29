蘇澳溪分洪工程經費增21億 陳金德承諾明年3月公開招標

宜蘭縣蘇澳溪分洪工程目標一勞永逸解決蘇澳地區水患，原核定總經費54億元、2027年完工，由於物價上漲且新增工項，經費上漲至75.6億元，工期也會延長1年。行政院政務委員陳金德今天視察，允諾明年3月公開招標，力拚2028年底完工。

蘇澳三面環山且雨量大，2010年梅姬颱風侵襲，蘇澳市區大淹水，最深3.3公尺，面積達92公頃。為了解決蘇澳水患，水利署2011年辦理蘇澳溪治理規畫，2020年通過環境評估，2023年3月2日行政院原則同意辦理蘇澳溪分洪工程，總經費54.13億元由政院全額負擔。

蘇澳溪分洪工程將從蘇澳溪開闢1條穿過山區的分洪隧道，通往內埤海灣，隧道長2.4公里、斷面直徑10.2公尺，分洪量每秒690立方公尺；工程還包括管理中心與上游防砂壩、分洪堰、攔河堰與魚道。完成後不僅能減少水患，也改善蘇澳港淤積。

縣府水資處指出，近年疫情、戰爭、缺工等因素導致物價飆漲，且工程新增2處橫坑與公共藝術項目，加上開通隧道的地段地質較差，須加強隧道支撐，種種因素相加，評估總經費上升到75.68億元，總工期3年7個月，較原計畫增加21.54億元、1年工期。

水利署第一河川分署表示，原本預計11月29日送行政院審定，再交工程會審查與公開閱覽，明年4月通過、5月公開招標、8月開工，2029年2月竣工；目前盼通過程序並進的方式縮短期程，行政院審定、工程會審查與公開閱覽同時進行，明年3月公開招標、6月開工，2028年12月就可竣工。

陳金德表示，此前工程的基本設計有通過審查，這次新增預算與工期只是修正，會審核很快，明年3月公開招標沒問題；這是繼員山子分洪後，台灣第二個大規模分洪，全國都很重視，盼早日完工，另外生態維護也很重要，不僅要設計魚梯等生態工程，也要盡量減少碳排。