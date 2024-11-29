花蓮縣府從2020年起首創將維生素D納入長者健檢，之後陸續加入維生素B12、葉酸，累積多年數據顯示，全縣長者一半以上維生素D不足。縣府表示，明年將再加入鈣檢查，並透過追蹤、衛教，提升長者健康狀況。

花蓮縣13鄉鎮有過半的7鄉鎮高齡人口比率超過20%，屬於超高齡社區，長者健檢對象為65歲以上或55歲以上原住民縣民，符合資格約8500人，衛生局今天發表長者健檢成果，2011年至今共篩檢11萬7000人次，2020年加入維生素D項目，資料顯示異常率高達53.5%，異常率最高是豐濱鄉。

此外，糖化血色素異常率36.2%，血紅素、麩胺轉酸酶、甲狀腺刺激素免疫分析等異常率都在1成多。若與全國相較，維生素D邊緣缺乏率47.8%，比全國29.1%高出一截。

衛生局長朱家祥說，國健署國民營養健康狀況變遷調查發現，國人血中維生素缺乏狀況，以維生素D最嚴重。維生素D可維持神經肌肉正常功能，長期缺乏容易造成骨質疏鬆、心血管和免疫、感染等相關疾病。縣府從2020年起在長者健檢加入維生素D項目，至今仍是全台唯一，近兩年經費再提高到950萬元，陸續加入維生素B12、葉酸，為長者健康把關。

朱家祥表示，透過長者健檢累積資料庫，明年會再加入鈣的檢查，搭配X光判讀是否骨質疏鬆，未來將設立多處社區整合式篩檢站和據點進行營養衛教，為長者健康把關，最重要目的是「賦能」，讓「躺的變坐、坐的變站、站的變走，不能吃的也吃得下」，長者生活正常，健康到老。