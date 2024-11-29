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連鎖手搖飲有果蠅？業者存疑 基隆市衛生局稽查先要求改善缺失

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市衛生局今天表示，稽查手搖飲店發現工作區垃圾桶未加蓋等缺失，已要求限期改善。圖／基隆市衛生局提供
基隆市衛生局今天表示，稽查手搖飲店發現工作區垃圾桶未加蓋等缺失，已要求限期改善。圖／基隆市衛生局提供

基隆市衛生局今天表示，接獲市民反應日前到連鎖手搖飲消費「飲料內有蒼蠅」，昨天稽查發現工作區垃圾桶未加蓋等缺失，要求改善。業者對消費者陳述內容存疑，因產品有投保，會與消費者協調後續處理方案。

衛生局說，官網民意信箱昨天接獲有人反映，11月25日購買的手搖飲有蒼蠅，當天就派員到這家飲料店稽查，發現工作區垃圾桶未加蓋等情況，不符合食品良好衛生規範準則規定，已輔導業者並要求限期改善，若複查仍未改善，將依食品安全衛生管理法處6萬元以上2億元以下罰鍰。

這名消費者也向媒體投訴，指購買手搖飲喝約一半，發現吸管內竟有活的果蠅。業者受訪時說，手搖飲售出時有封口，吸管也有外包裝，消費者描述吸管內有果蠅，還待雙方和衛政機關進一步釐清。

衛生局長張賢政提醒食品業者，應落實衛生自主管理工作，對於食品製作流程須確實管控，作業環境須隨時維持清潔，落實環境清潔及消毒之基本工作，維護市民食品衛生安全。民眾外帶餐食、飲料，也要注意產品外觀有無異樣，並儘速食品完畢，倘食用食品後有身體不適，應儘速就醫並通報衛生局。

手搖飲 消費者 衛生局

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