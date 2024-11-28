影／蘭陽歡樂耶誕點燈民眾驚呼「好美..」府會廣場吸引人潮

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
「2024愛在聖誕．愛在宜蘭」燈車將開到北北宜花東等縣市，參加遊行及展示。記者戴永華／攝影
「2024愛在聖誕．愛在宜蘭」燈車將開到北北宜花東等縣市，參加遊行及展示。記者戴永華／攝影

宜蘭縣政府攜手基督徒聯禱會與宜蘭縣全福關懷協會舉辦「2024愛在聖誕．愛在宜蘭」系列活動，今晚在縣議會紅磚廣場點燈，今年的燈飾從紅磚廣場擴大到縣議會門口，比往年更亮眼，同時首度把燈車開到「北北宜花東」參加遊行及展示，5縣市串連迎耶誕。

今晚由縣長林姿妙、議長張勝德、基督徒聯禱會主席張新創、全福關懷協會長林維政等人唱詩歌，點亮耶誕燈飾，氣氛溫馨。位於紅磚廣場豎立9米5的耶誕樹，左側布置代表林業文化意象的神木裝置、高8米的耶誕老人和高5米8的薑餅人；右側是蘭陽博物館和魯道夫散發喜悅歡樂，充滿童趣。

縣議會門口廣場是今年新燈飾，高約9米的耶誕樹結合宜蘭12鄉鎮門牌特殊設計，象徵縣議會全縣最高民意殿堂，廣納民意；議會大樓牆面採用花磚燈飾，圖騰有縣徽、大白斑蝶、國蘭及百年磚窯等在地特色，地面投影宜蘭特有植物珠仔花煙火。

今年首次串聯北北宜花東共5縣市，新製3輛主題燈車東方三博士、耶穌牧羊、福音廣傳，除了在宜蘭可欣賞燈車遊行，也將開到外縣市，讓福音恩澤廣披各地。

縣長林姿妙表示，縣政府第5年舉辦愛在聖誕活動，今年除了縣內鄉鎮燈車遊行，更將燈車支援到台北市、新北市、花蓮、台東等縣市，把宜蘭人的愛分享出去，與其他縣市共同支持充滿意義的活動。

2024蘭陽越夜越美麗-蘭陽歡樂迎耶誕燈飾展示，即日起至明年2月16日元宵節過後，每晚5時至9時30分；音樂燈光秀每小時1場。各地燈車遊行及展示時間如下：

宜蘭員山鄉－聖誕燈車遊行慶典11月29日(星期五)；新北市中永和區－聖誕燈車遊行慶典11月30日(星期六)；宜蘭員山鄉－聖誕音樂晚會與聖誕市集及燈車定點展示12月7日(星期日)；台北國父紀念館與大安森林公園－聖誕燈車白天定點展示及夜間定點展示12 月14日(星期六) ；宜蘭羅東鎮－聖誕燈車與表演團體遊行慶典12月18 (星期三)；宜蘭南澳鄉－聖誕燈車遊行慶典12月19日(星期四)；宜蘭市－聖誕燈車與表演團體遊行慶典12月20日(星期五)；宜蘭縣政府－聖誕音樂晚會與聖誕市集及燈車定點展示12月22日(星期日)；花蓮市－縣府聖誕園遊會燈車定點展示12月 23日(星期一)；台東市－聖誕燈車遊行慶典12月 24日(星期二)。

縣議會門口廣場是今年新燈飾，高約9米的耶誕樹結合宜蘭12鄉鎮門牌特殊設計，象徵縣議會全縣最高民意殿堂，廣納民意。 記者戴永華／攝影
縣議會門口廣場是今年新燈飾，高約9米的耶誕樹結合宜蘭12鄉鎮門牌特殊設計，象徵縣議會全縣最高民意殿堂，廣納民意。 記者戴永華／攝影
縣長林姿妙歡迎各地遊客到宜蘭欣賞耶誕燈飾，美照拍好拍滿。 記者戴永華／攝影
縣長林姿妙歡迎各地遊客到宜蘭欣賞耶誕燈飾，美照拍好拍滿。 記者戴永華／攝影
「2024愛在聖誕．愛在宜蘭」燈飾今晚點燈。記者戴永華／攝影
「2024愛在聖誕．愛在宜蘭」燈飾今晚點燈。記者戴永華／攝影
「2024愛在聖誕．愛在宜蘭」燈飾今晚點燈。記者戴永華／攝影
「2024愛在聖誕．愛在宜蘭」燈飾今晚點燈。記者戴永華／攝影
「2024愛在聖誕．愛在宜蘭」燈飾今晚亮燈，吸引民眾拍照。記者戴永華／攝影
「2024愛在聖誕．愛在宜蘭」燈飾今晚亮燈，吸引民眾拍照。記者戴永華／攝影
「2024愛在聖誕．愛在宜蘭」燈飾今晚點燈。記者戴永華／攝影
「2024愛在聖誕．愛在宜蘭」燈飾今晚點燈。記者戴永華／攝影
「2024愛在聖誕．愛在宜蘭」系列活動，今晚在縣議會紅磚廣場點燈。記者戴永華／攝影
「2024愛在聖誕．愛在宜蘭」系列活動，今晚在縣議會紅磚廣場點燈。記者戴永華／攝影
點燈之後噴灑泡泡，像是下雪般的繽紛浪漫。記者戴永華／攝影
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宜蘭 燈飾

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