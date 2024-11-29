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地震重創+颱風肆虐 長春祠延到明年暑假後開放

聯合報／ 記者王思慧戴永華／連線報導

太魯閣國家公園遭遇強震重創又接連遇到颱風，導致災情擴大，太管處指出，原訂今年底重新開放的長春祠，預計延到明年暑假後；宜蘭聖母山莊聯外道路日前遇雨豪大雨坍塌，經搶修後已恢復通行，可前往抹茶山，林美步道與跑馬古道要封到今年底。

太管處昨舉行38周年處慶，發表歷時2年拍攝完成「方舟太魯閣」影片，紀錄園區珍貴物種、高山環境等，也拍攝403強震後峽谷地景變化，即日起在太魯閣遊客中心簡報室播放，也會上傳太魯閣國家公園Youtube網站。

403強震後，太魯閣出現多處災點，共有7案復建工程發包動工，但颱風凱米、康芮等降雨侵襲，災害範圍擴大。太管處副處長林忠杉指出，原計畫年底開放的長春祠地區，可能要延到明年暑假後才會比較明朗，實際開放時間還得看明年梅雨季是否有影響。

林忠杉說，另外布洛灣上下台地因颱風新增崩塌處，需要變更設計後再動工，他們要求廠商在安全許可下加派人力趕工，讓復原進度趕上期程，朝民國120年全區開放的目標前進。

宜蘭聖母山莊聯外道路是通往知名「抹茶山」必經之道，日前受到颱風外圍環流與東北季風共伴帶來豪大雨侵襲，位於3.8公里至4公里處出現坍塌，經搶修後已經開放通行，民眾可以安全行抵抹茶山。

至於林美步道0.2公里處發生土石流崩塌及1.5公里處步道崩塌嚴重，路基流失無法通行；跑馬古道受康芮颱風影響，1.5公里處路基流失，為保護遊客安全，兩條道路暫停開放至今年底。

太魯閣國家公園 康芮颱風 強震

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