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影／現身宜蘭被問選縣長？ 立委吳宗憲回「球來就打」但黨中央未提過

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
被問到是否參選宜蘭縣長？吳宗憲表示，黨中央從來沒有跟他談過這件事，不過他的個性是「任何挑戰，球來就打」。記者戴永華／攝影
被問到是否參選宜蘭縣長？吳宗憲表示，黨中央從來沒有跟他談過這件事，不過他的個性是「任何挑戰，球來就打」。記者戴永華／攝影

國民黨內有人擬拱不分區立委吳宗憲接班宜蘭縣長林姿妙，挑戰下屆縣長大位，吳宗憲今晚出現宜蘭耶誕點燈活動並上台致詞，會後被問到是否被指派參選縣長？吳宗憲表示，黨中央從來沒有跟他談過這件事，不過他的個性是「任何挑戰，球來就打」。

國民黨2026宜蘭縣長人選至今態勢未明，最近黨內有人力拱吳宗憲立委參選宜蘭縣長。其實，國民黨在宜蘭沒有立委，宜蘭正是吳宗憲立委認養的服務區，他在立法院對於與宜蘭相關建設，也會特別關心協助爭取。

宜蘭縣政府與縣基督徒聯禱會等單位舉辦歡樂迎耶誕活動今晚點燈，今年首度串連北北花東，下個月會把宜蘭耶誕燈車開到這4個縣市參加遊行及展示，主辦單位感謝吳宗憲立委居中協助促成此事，邀他今晚參與點燈。

吳宗憲致詞時表示，宜蘭這邊需要什麼，他會在國會幫忙推，並要求各部會配合協助，宜蘭目前最迫切需要是交通，例如鐵路高架化、高鐵延伸或替代道路等問題，交通早一點開工，就能早一點完工，「路通了，人就來了」，人只要來了，經濟活絡，生活會愈來愈好，夜晚的燈總是照亮人心，帶來祝福溫暖大家的心。

會後他被問到，黨中央是否曾徵詢他參選宜蘭縣長？吳宗憲說，到今天為止，黨中央確實從來沒有跟他談過這個事，不過他的個性是面對「任何挑戰，球來就打」，他目前就是把立委該做的事情做好，宜蘭需要什麼就去積極推動落實。

吳宗憲立委（右二）今晚出現在宜蘭耶誕點燈活動，與大家一起唱詩歌。記者戴永華／攝影
吳宗憲立委（右二）今晚出現在宜蘭耶誕點燈活動，與大家一起唱詩歌。記者戴永華／攝影
立委吳宗憲參加宜蘭耶誕點燈，並受邀上台致詞。 圖／縣政府提供
立委吳宗憲參加宜蘭耶誕點燈，並受邀上台致詞。 圖／縣政府提供
吳宗憲立委（前排右二）今晚出現在宜蘭耶誕點燈活動，與大家一起唱詩歌。記者戴永華／攝影
吳宗憲立委（前排右二）今晚出現在宜蘭耶誕點燈活動，與大家一起唱詩歌。記者戴永華／攝影
吳宗憲立委今晚出現在宜蘭耶誕點燈活動。記者戴永華／攝影
吳宗憲立委今晚出現在宜蘭耶誕點燈活動。記者戴永華／攝影

國民黨 宜蘭 認養

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