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融入生態特色 宜蘭九寮溪生態園區公廁獲全國特優

中央社／ 宜蘭縣28日電

宜蘭縣政府今天表示，環境部舉辦的「113年全國績優公廁評比活動」日前揭曉，縣內融入原民風與生態特色的九寮溪生態園區公廁與壯圍沙丘生態園區公廁，雙雙獲全國特優。

宜蘭縣政府環境保護局發布新聞稿表示，全台列管公廁達4萬4000多座，為使公廁更符合民眾的感受與期待，環境部除邀請專家學者實地考察外，今年更以使用者便利友善為考量，加上獎勵誘因導入QR碼投票，邀請專家學者與民眾共同選出心目中的優質公廁。

宜蘭縣環保局指出，「113年全國績優公廁評比活動」分為「觀光遊憩」、「地方政府推薦」、「企業提供」與「交通場站」共4大類。日前經票選後，位在宜蘭縣大同鄉的九寮溪生態園區公廁與壯圍鄉的沙丘生態園區公廁，分別於「地方政府推薦」及「觀光遊憩」中，獲全國特優殊榮。

環保局表示，這2處獲獎公廁設備新穎完善、通風良好、光線充足，且提供乾淨、衛生、舒適的如廁環境；在外觀設計上更別出心裁，例如九寮溪生態園區公廁不僅將外觀結合當地泰雅族傳統文化，更將台灣藍鵲、五色鳥、櫻花鉤吻鮭和山蘇等大同鄉內常見的動植物透過設計融入公廁。

此外，壯圍沙丘生態園區公廁以「空出谷地，看見沙丘」為核心概念規劃設計，將公廁融合宜蘭地方自然元素，呈現沙穴空間風貌，並配合鏡面與配色呈現沙丘的遼闊感，結合美學與地貌特色讓使用者感受耳目一新。

公廁 宜蘭 生態園區

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