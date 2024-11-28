強震、颱風接連侵襲 太魯閣長春祠今年無法開放
太魯閣國家公園先是403強震重創，又接連遇到颱風導致災情擴大，園區景點復原進度受影響，部分工程需重新規畫。太魯閣國家公園管理處指出，其中原訂今年底重新開放的長春祠，因災情擴大，預計延後到明年暑假後；布洛灣上下台地出現新崩塌，需變更設計再動工。
403強震後，太魯閣出現多處災點，景點、步道等有7案復建工程，都已發包動工，但颱風凱米、康芮等降雨侵襲，災害範圍擴大，多重災害讓原設計不符需求。
太管處副處長林忠杉指出，原計畫年底開放的長春祠地區，因11月初康芮造成災情擴大，依目前工程進度，可能要延到明年暑假後才會比較明朗，實際開放時間還得看明年梅雨季是否有影響，都會在官網公布各項工程進度。
林忠杉說，原則上6案復建工程持續動工，但其中「布洛灣上下台地」因颱風新增崩塌處，需要變更設計後再動工。最近天氣較穩定、地震不多，要求廠商在安全許可狀況下，加派人力趕工，讓復原進度趕上期程，努力朝民國120年全區開放的目標前進。
另外，太管處今天舉行成立38周年處慶，發表「方舟太魯閣」影片，歷時2年拍攝完成，除了紀錄園區珍貴物種、高山環境等，也拍攝403強震後峽谷地景變化。片長約23分鐘，有中、英文版本，即日起在太魯閣遊客中心簡報室播放，也會上傳太魯閣國家公園Youtube網站，供大眾觀賞。
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