因應永續浪潮 宜蘭倡導旅宿業明年起禁用一次性備品

宜蘭縣政府重視永續生態，落實從自身做起，因應全球永續旅遊浪潮，縣政府宣導從明年元月起旅宿業禁用一次性備品，請民眾也配合自行攜帶牙刷毛巾，避免塑化等不可回收的廢棄物充斥環境。

觀光產業占了宜蘭整體發展的極重要角色，宜蘭大約240家飯店旅宿業，其中140家集中在礁溪鄉，密集度相當高，縣政府每年舉辦綠色博覽會及國際綠色影展向社會各界宣導永續理念，同時也藉由舉辦活動吸引遊客，帶動觀光。

縣政府工商旅遊處11月21日與28 日辦理兩梯次的永續專題課程，工旅處表示，明年1月1日起旅宿業禁用一次性備品，政府開始加強宣導永續旅遊觀念，永續是長遠的議題也是未來趨勢，宜蘭旅宿業居全台之冠，縣政府特別規劃永續專題課程，讓旅宿業者能在永續的基礎上，展現對環境保護與社會責任的具體行動。

這次課程邀請天下雜誌微笑台灣總監李佩書分享什麼是永續旅遊，探討如何讓永續旅遊成為改變的力量，透過永續旅宿的理念創造提升價值；目前宜蘭縣有山形閣飯店及頭城農場分別取得 GTS 標章及CU-GSTC認證，課程中特別邀請山形閣飯店現身說法，實際分享飯店投入永續理念與環保作為等經驗。