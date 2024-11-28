教育部1.8億優化基隆體育場館 增公益時段棒球團隊使用

教育部已核定1.8億經費，基隆市府將針對六大體育場館全面優化升級，並且評估開放更多公益時段，供學校及社區棒球團隊使用。基隆運動場館除田徑場外目前均正常營運提供借用，市立棒球場除提供各地棒球團體使用外，現行各學校、社區棒球隊等，參與或辦理一定層級賽事時，都可依法申請免費使用場地練習。

教育處指出，市立體育場針對各場域設施進行盤點，檢視各運動場域亟需升級項目，今年2月向教育部體育署爭取經費，體育署7月召開審查會核定1億8616萬元。

教育處表示，這是基隆市歷年來首度爭取到鉅額運動場館升級補助。目前正依各場館計畫陸續提報市議會明年預算墊付審查。後續預算通過後將調配工期及施工範圍與順序，以不影響市民運動使用為原則，期待未來提供市民更好的空間使用環境。

目前基隆市棒球場正進行計分板修繕，不影響棒球場地使用，預計12月14日即可完工。7月教育部體育署會議審查另核定「基隆市立棒球場及附屬設施改善工程」1800萬元，市府將再就球場功能性及必要性的項目進行修繕升級，施工範圍主要為看台區域，不影響球場使用。

基隆市也已針對閒置空間可再利用環境積極建置完善運動場館，目前基隆市（含學校）有77座籃球場、2座棒壘球場、6座網球場、13座游泳池、2座槌球場、29座操場跑道、6座排球場、11座羽毛球場、3座桌球場及2座足球場、1座躲避球場及1座高爾夫球練習場，可至全國運動場館資訊網-iPlay查詢（https://iplay.sa.gov.tw/），另配合校園開放時段及場地使用規定辦法開放，提供學生及社區居民運動使用。