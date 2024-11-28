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參加路跑抽iPhone16 宜蘭「五結走尪」路跑明年正月登場

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
利澤簡走尪從日本時代就是重要的春節活動，2006年登錄為無形文化資產。記者陳敬丰／攝影
利澤簡走尪從日本時代就是重要的春節活動，2006年登錄為無形文化資產。記者陳敬丰／攝影

宜蘭縣五結鄉年度民俗盛事「五結走尪」明年2月12日元宵節登場，16日則是走尪路跑，最長的21K半馬組從永安宮跑過五十二甲溼地、冬山河沿岸與清水大閘門。這次特別推出擲筊活動，購買200元的平安燈參加，擲出最多的聖筊可以獲得1台iPhone16。

五結走尪是利澤簡每年正月的盛事，早在日本時代，利澤簡永安宮就會恭請媽祖遶境八大庄，庄民們替神明抬轎過火「走尪」競賽，甚至曾引起衝突停辦半世紀之久；2000年走尪復辦，2006年利澤簡走尪登錄為無形文化資產，至今已成為五結最重要的民俗活動之一。

永安宮明年2月12日（農曆正月十五）舉辦走尪嘉年華，4天後則是走尪路跑。五結鄉公所指出，今年初復辦走尪路跑，吸引3000多人參加，廣受好評，決定延續這項活動；活動分為21K半馬組、11K挑戰組和3.5K休閒組，報名至明年1月12日截止，3個組加起來限量3000人。

永安宮表示，以半馬組為例，路線沿途會經過五十二甲溼地、冬山河、清水大閘門等景點，沿途補給站也會準備五結鴨賞、魚丸湯等在地美食；無論參加哪個組別，報名即可獲得機能排汗衫、運動毛巾與休閒雙肩包等，完賽還能拿到1面錢母獎牌。

明年新增的重頭戲是平安燈擲筊活動，報名路跑時可加購200元平安燈，完賽後參加擲筊比賽，擲得聖筊可繼續擲筊，擲筊次數最多者奪冠。永安宮表示，冠軍獎品是1支iPhone16，此外還有2台65吋液晶螢幕電視、觀光工廠體驗券與門票等獎品。

五結鄉長沈德茂表示，鄉公所近年全力支持五結利澤簡走尪與二結王公廟過火等活動，既發揚傳統文化，也盼藉由周邊活動吸引觀光人潮；五結鄉有國立傳統藝術中心、中興文創園區與觀光工廠等景點，邀請全國民眾農曆正月來看看五結的田園風光、享用在地美食。

走尪路跑半馬組的路線會經過五十二甲溼地、冬山河、清水大閘門等景點。圖／五結鄉公所提供
走尪路跑半馬組的路線會經過五十二甲溼地、冬山河、清水大閘門等景點。圖／五結鄉公所提供
永安宮舉辦明年正月走尪路跑，增加平安燈擲筊活動，最大獎是1台iPhone16。記者陳敬丰／攝影
永安宮舉辦明年正月走尪路跑，增加平安燈擲筊活動，最大獎是1台iPhone16。記者陳敬丰／攝影
宜蘭五結鄉重要民俗活動利澤簡走尪明年正月登場，附帶舉辦的走尪路跑活動，完賽者可獲得紀念錢母獎牌。記者陳敬丰／攝影
宜蘭五結鄉重要民俗活動利澤簡走尪明年正月登場，附帶舉辦的走尪路跑活動，完賽者可獲得紀念錢母獎牌。記者陳敬丰／攝影

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