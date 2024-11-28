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12強奪冠 台東縣府邀林昱珉、潘傑楷、邱智呈返鄉跨年

中央社／ 台東縣28日電

世界棒球12強賽台灣奪冠，出身台東的投手林昱珉、內野手潘傑楷、外野手邱智呈表現優異，台東縣長饒慶鈴邀請3人返鄉參加「東漂去旅行」跨年晚會

饒慶鈴今天在臉書（Facebook）貼文表示，林昱珉3人表現，台東與有榮焉，她與團隊著手邀請3名選手返鄉參加「東漂去旅行」跨年晚會，親自感受台東鄉親滿滿感謝與全力支持。

饒慶鈴表示，林昱珉在預賽面對韓國隊先發4.2局，幫助台灣以6：3擊敗韓國；在冠軍戰主投4局，僅讓日本隊敲出1安打、無失分，幫助球隊建立起4：0領先局面基礎，是台灣隊王牌投手，更是致勝功臣之一。

潘傑楷擔任中心打線，對澳洲和古巴連續2場敲出安打，對美國更是擊出擴大領先全壘打，以穩定表現為冠軍做出重要貢獻；尤其在冠軍戰第7局關鍵時刻，積極撲壘造成左手小拇指脫臼，奮戰精神感動無數球迷。

邱智呈對日本隊複賽時替補上場，6局擊出2分打點安打，為球隊追近比分、提振球隊氣勢，且因為他3個外野位置都能勝任，是外野布局上的活棋。

台東縣政府教育處表示，林昱珉是阿美族，畢業於新生國小、新生國中，目前效力於美國職棒大聯盟亞利桑那響尾蛇3A。

潘傑楷阿美族，畢業於德高國小、新生國中，目前為中華職棒統一7-ELEVEn獅隊內野手。

邱智呈是排灣族，畢業於新興國小、卑南國中，目前為中華職棒統一7-ELEVEn獅隊外野手。

世界棒球12強 跨年晚會 阿美族 饒慶鈴

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