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長者換駕照通知被當詐騙信件 監理站：真信要看免受罰

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
長者換駕照通知被當詐騙信件，基隆監理站表示，真的信件要看，避免受罰。圖／基隆監理站提供
長者換駕照通知被當詐騙信件，基隆監理站表示，真的信件要看，避免受罰。圖／基隆監理站提供

詐騙集團假冒各種公家機關公文層出不窮，手法不斷翻新，基隆監理站每月都會寄通知信件，提醒75歲以上長輩至監理所換發高齡駕照，但因詐騙猖獗，有的民眾拿到以為又是詐騙信件，連看都沒看就丟了，導致逾期駕照被吊銷或收到罰單。

基隆監理站每月均會寄通知信件提醒75歲以上長輩，至監理站換發高齡駕駛人駕駛執照，但由於近日詐騙猖獗，常有詐騙集團假冒公務機關行詐騙之技倆，導致民眾對陌生信件格外提防，甚至發生不願查看內容及查看內容，不知有此提醒的情形。

基隆監理站第二股股長梁修明說，為避免長者錯失逾期時間，又一時之間難以判斷是否為假訊息而落入詐騙陷阱，提醒民眾應先辨識抬頭是否為各監理所（站），接著詳細閱讀內文，內容應記載換照流程、換照期限及換照應備文件、注意事項及網址等。

梁修明表示，逾75歲生體機能可能退化，因此要通過重新體檢過關後才能再持有駕駛，未換照視同失效，有的長者不知有此規定，因此會寄發通知單提醒，民眾可分辨清楚，是不是詐騙信件，沒看可能影響自己的權益，也造成荷包損失。

基隆監理站指出，持逾期駕照駕車經舉發者，依道路交通管理處罰條例第22條第1項第7款「駕駛執照逾有效期間仍駕車」處1800元以上、3600元以下罰鍰，並禁止其駕駛。逾75歲有特定違規或吊扣駕照者不依通知期限申請換照者，通知繳回駕照，未繳回者監理單位逕行公告註銷駕照。

監理站 詐騙集團 駕照

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