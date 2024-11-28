73歲陳樹菊退休狂讀書 阿嬤霸氣說：把沒讀的書讀回來

愛心菜販陳樹菊6年前因病退休，待在家中積極養病休息，鮮少露臉，今天受邀出席反詐宣導活動，她身體明顯健朗許多，臉上也多了笑容。媒體問她現在退休生活如何？阿嬤霸氣回應說，「她現在努力狂讀書，甚麼書籍都看，把小時候沒讀的書讀回來」。

「開始認真看書後，才知道讀書這麼有趣！」陳樹菊開心笑說，自己退休後除了定期去醫院檢查身體，剩下的時間都待在家裡面讀書，甚麼書都看，從白天看到晚上，幾乎天天讀書，就是想要把小時候沒讀到的書，全部讀回來，累積讀的書，應該讀到高中了。

73歲的陳樹菊阿嬤，為了幫助家裡自13歲起就放棄升學，在市區中央市場賣菜養家，更將辛苦賣菜所得捐出逾千萬元行善。但阿嬤在2018年6月間健康亮起紅燈，病倒在菜攤上，經開刀治療出院後，將50餘年的菜攤收掉，毅然決定退休，在家休息養病。

今天阿嬤再次出席反詐宣導活動，阿嬤身體明顯健朗許多，臉上也多了笑容，氣色相當好。媒體見到她也紛紛關心她的近況。阿嬤霸氣回應說她的身體恢復得愈來愈好，大家不用擔心，同時每天都在家裡狂讀書，甚麼書都看，沒有特別限定，只要是好書都看。

阿嬤也說，自己現在沒有做生意了，可以做很多想做的事，但沒生意做也代表沒錢賺，所以存的錢相對比較少一點，她也就量力而為來捐款，能捐多少算多少，因為她不是「好小白浪（台語語意：唬爛吹牛）的人。