宜蘭聖母山莊聯外道路修復開放 登山客可前往「抹茶山」了

宜蘭聖母山莊聯外道路是通往知名「抹茶山」必經之道，日前受到颱風外圍環流與東北季風共伴帶來豪大雨侵襲，位於3.8公里至4公里處出現坍塌，經過林業署宜蘭分署搶修後已經可以開放通行；另外林美步道與跑馬古道的路基流失，暫停開放至今年底。

聖母、林美步道及跑馬古道位於礁溪鄉，都是人氣指數相當高的健行步道。近期連續受到凱米、山陀兒、康芮、天兔颱風帶來的豪大雨影響，3條步道都有受損坍塌。

宜蘭分署表示，幾次颱風雖沒有直接進入宜蘭，但帶來雨量和共伴效應，讓步道多處重創，聖母登山步道於11月13日受豪大雨影響，聯外道路3.8公里崩塌、4公里有倒木，災後就拉線封閉，不過仍有部分遊客強行跨過，連日來經過搶修後於昨天恢復開放，民眾可以安全行抵抹茶山。

至於林美步道0.2公里處發生土石流崩塌及1.5公里處步道崩塌嚴重，造成路基流失無法通行，為保護遊客安全，步道全線暫停開放；跑馬古道於11月4日受康芮颱風影響，1.5公里附近路基流失，為保護遊客安全，全線暫停開放。