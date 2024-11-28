蘇花改中仁隧道雨大易淹水 公路局封閉1個月施工改善

台9線蘇花改中仁隧道2年前因颱風帶來強降雨而積淹水，公路局斥資1.9億元改善排水能力，繼3月封閉北上車道整修後，及9月全天封閉南下車道，東區養護工程分局敲定11月30日至12月31日，封閉南下車道施工，管制期間用路人需改走台9丁線通行。

2022年10月底，在颱風夾帶豪大雨下，水量超過道路原先設計，中仁隧道路面出現多處積淹水，抽水機具根本來不及抽水，當時南澳工務段避免造成設備損失，緊急切斷電力系統，造成約2公里沒有路燈，讓用路人只能摸黑開車，還要擔心車輛是否因積淹水而打滑，引起民怨。

中仁隧道北上車道去年9月中旬先施工，今年3月為埋設涵管、鋪設路面等，封閉約1個月；南下車道原訂7月封閉，因配合暑期車流疏運，延後至9月2日全天封閉開挖埋管，直到10月底解除管制，如今同樣要推進地下涵管及路面與標線施工，再次封閉1個月。

南澳工務段長劉錦龍表示，為了讓改善工程盡快完工，自11月30日下午5時，至12月31日下午5時，中仁隧道南下車道全時段24小時封閉管制，北端管制點為台9線和中地磅站前紅綠燈，用路人需往右直行走舊蘇花公路；北上隧道南洞口，現正進行地下管涵推進作業，無道路管制，請用路人依現場交通標誌指示通過。