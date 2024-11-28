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台灣天然的軍事偽裝 「軍艦岩」連戰機也誤認投彈轟炸
「軍事偽裝」是戰場欺敵，作為提高部隊生存力的重要手段，往往能取得稱奇的勝利。因此，常見國軍相關軍事偽裝設施或人員武器裝備，但遠在太平洋上的蘭嶼，卻有一處天然的礁岩石，遠看猶如航行中的軍艦，因而被稱作「軍艦岩」。二戰期間曾被美軍誤認為日艦，軍機投彈狂轟猛炸。老一輩島民記憶猶新。
「飛機從天俯衝而下投彈，頓時火光四起！」蘭嶼居民小楊說，他小時候聽到阿公講起軍艦岩時，阿公內心依舊澎湃和緊張害怕，當時台灣還是日治時期，美軍軍機沿著太平洋海面飛行，一聽到嗡嗡聲響，就要找地方躲起來，平常飛機過了都沒事，某一天突然傳出轟隆巨響，海上不時伴隨著火光，才知軍艦岩被炸。
軍艦岩位於蘭嶼的東北方外海，是座無人的小島，因周邊海域礁岩多，且暗流凶險，當地達悟（雅美）族人稱為Ji jaRawed，形容不易登陸的地方。這裡也是東清部落傳統的魚場，海底魚類資源豐富，由東清灣出海，數分鐘即可到達，是浮潛賞魚的場所，是蘭嶼重要的觀光景點之一，吸引不少遊客慕名拍照打卡。
若以衛星地圖來看，其實軍艦岩是一塊大礁島組成，看不出哪一點和軍艦相像，但如果從平面來看，相似度達70以上，尤其是中間聳立處，如同艦島，前後塊狀就如同武器裝備組成，遇到海面起霧，第一時間可能就會誤認成軍艦。遊客說「軍艦岩是最成功的偽裝範例」，也有軍事迷開玩笑說「多做幾個軍艦岩來騙阿共」。
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