台灣天然的軍事偽裝 「軍艦岩」連戰機也誤認投彈轟炸

「軍事偽裝」是戰場欺敵，作為提高部隊生存力的重要手段，往往能取得稱奇的勝利。因此，常見國軍相關軍事偽裝設施或人員武器裝備，但遠在太平洋上的蘭嶼，卻有一處天然的礁岩石，遠看猶如航行中的軍艦，因而被稱作「軍艦岩」。二戰期間曾被美軍誤認為日艦，軍機投彈狂轟猛炸。老一輩島民記憶猶新。

「飛機從天俯衝而下投彈，頓時火光四起！」蘭嶼居民小楊說，他小時候聽到阿公講起軍艦岩時，阿公內心依舊澎湃和緊張害怕，當時台灣還是日治時期，美軍軍機沿著太平洋海面飛行，一聽到嗡嗡聲響，就要找地方躲起來，平常飛機過了都沒事，某一天突然傳出轟隆巨響，海上不時伴隨著火光，才知軍艦岩被炸。

軍艦岩位於蘭嶼的東北方外海，是座無人的小島，因周邊海域礁岩多，且暗流凶險，當地達悟（雅美）族人稱為Ji jaRawed，形容不易登陸的地方。這裡也是東清部落傳統的魚場，海底魚類資源豐富，由東清灣出海，數分鐘即可到達，是浮潛賞魚的場所，是蘭嶼重要的觀光景點之一，吸引不少遊客慕名拍照打卡。