縣府辦感恩會 蘭陽媽祖節明年補助千萬

蘭陽媽祖文化節是宜蘭最大宗教活動，3天吸引超過10萬人次參與。今年採取縣府補助、民間宮廟舉辦，縣府表示，明年仍比照今年，由民間舉辦，已編列補助預算1千萬元；承辦方南天宮說，已與縣內其他媽祖廟籌組協會，明年由協會統籌。

蘭陽媽祖文化節始自2019年，今年從9月20到22日，海陸遶境總里程209.35公里，參與人數約10萬8千人次。縣府昨天辦感恩會，縣長林姿妙表示，今年首度邀請海巡署雲林艦護衛，也規畫眾多活動，吸引廣大信眾參加。

不過今年改由縣府補助，民間宮廟舉辦，先前多名議員質疑舉辦方式，民進黨議員林麗認為，應該要完全回歸民間自主，縣府補助還是太多；民進黨議員吳宏謀也說，今年根本還是縣府操辦，「像什麼話嘛」。

民政處長張謙祥表示，明年度已編列補助預算1千萬元辦理2025蘭陽媽祖文化節；這場活動擴及全縣，消防、鄉鎮市公所、衛生所等單位都要動員，非單一宮廟可籌辦，明年仍會比照今年，由民間宮廟主辦，縣府提供補助並從旁協助。

南天宮主任委員林棋山說，今年光統籌就花半年，協調各公所、漁會，製作名冊等；目前縣內包含南天宮在內的18間媽祖廟，已在籌組新的協會，明年文化節就由協會與縣府對接，統籌分配補助款到各鄉鎮市的媽祖廟，盼效法大甲鎮瀾宮或白沙屯拱天宮遶境方式，「民間力量大」。