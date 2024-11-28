聽新聞
0:00 / 0:00

縣府辦感恩會 蘭陽媽祖節明年補助千萬

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導

蘭陽媽祖文化節是宜蘭最大宗教活動，3天吸引超過10萬人次參與。今年採取縣府補助、民間宮廟舉辦，縣府表示，明年仍比照今年，由民間舉辦，已編列補助預算1千萬元；承辦方南天宮說，已與縣內其他媽祖廟籌組協會，明年由協會統籌。

蘭陽媽祖文化節始自2019年，今年從9月20到22日，海陸遶境總里程209.35公里，參與人數約10萬8千人次。縣府昨天辦感恩會，縣長林姿妙表示，今年首度邀請海巡署雲林艦護衛，也規畫眾多活動，吸引廣大信眾參加。

不過今年改由縣府補助，民間宮廟舉辦，先前多名議員質疑舉辦方式，民進黨議員林麗認為，應該要完全回歸民間自主，縣府補助還是太多；民進黨議員吳宏謀也說，今年根本還是縣府操辦，「像什麼話嘛」。

民政處長張謙祥表示，明年度已編列補助預算1千萬元辦理2025蘭陽媽祖文化節；這場活動擴及全縣，消防、鄉鎮市公所、衛生所等單位都要動員，非單一宮廟可籌辦，明年仍會比照今年，由民間宮廟主辦，縣府提供補助並從旁協助。

南天宮主任委員林棋山說，今年光統籌就花半年，協調各公所、漁會，製作名冊等；目前縣內包含南天宮在內的18間媽祖廟，已在籌組新的協會，明年文化節就由協會與縣府對接，統籌分配補助款到各鄉鎮市的媽祖廟，盼效法大甲鎮瀾宮或白沙屯拱天宮遶境方式，「民間力量大」。

南天宮 媽祖 議員

延伸閱讀

冬戀蘭陽溫泉季 12月6日起宜蘭礁溪登場

蘭陽媽祖文化節明年補助千萬 縣內媽祖廟籌組協會承辦

冬戀蘭陽溫泉季復古時尚派對今晚登場 宣告系列活動起跑

北港風箏節媽祖帶領神獸齊飛 箏奇鬥艷飛出吉祥與福康

相關新聞

斥資7億 台東首座環保停車場動土

台東縣政府首座太陽能屋頂多功能環保立體停車場昨動土，將供468個汽機車位，2026年完工，解決假日市區停車位不足問題；台...

縣府辦感恩會 蘭陽媽祖節明年補助千萬

蘭陽媽祖文化節是宜蘭最大宗教活動，3天吸引超過10萬人次參與。今年採取縣府補助、民間宮廟舉辦，縣府表示，明年仍比照今年，...

宜蘭羅東鎮公所重建預算被砍...藍稱阻礙發展 綠批浪費納稅錢

宜蘭縣羅東鎮公所重建案明年度臨時辦公室搬遷預算2858萬元昨遭鎮代會刪除，國民黨籍鎮長吳秋齡批將阻羅東發展，主導刪除預算...

花蓮新原民處長上任 未來著力建設與觀光兩大挑戰

中華飛揚關懷協會前秘書長馬呈豪（Malay Boya），今天接任花蓮縣府原住民行政處長，針對未來施政方向，他表示，地震到...

黃建賓爭取台東旅宿電價凍漲 追溯自10/16起適用

403強震及接連颱風衝擊花東旅宿業，國民黨立委黃建賓10月於立法院總質詢時向行政院長卓榮泰爭取，必須比照花蓮給予台東旅宿...

影／基隆民宅違建還停放工程車阻道...傳民代關說 市府今拆除否認關說

基隆市中正區正榮街一處私人土地，原來是一凹地被丟滿垃圾成為髒亂點及治安死角，也設鐵欄杆阻隔避免民眾摔落，地主未申請建照蓋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。