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斥資7億 台東首座環保停車場動土

聯合報／ 記者尤聰光謝進盛／連線報導
台南永康東橋重劃區智慧路邊充電停車柱示範區昨啟用，電動車的車主能停車兼充電。記者謝進盛／攝影
台南永康東橋重劃區智慧路邊充電停車柱示範區昨啟用，電動車的車主能停車兼充電。記者謝進盛／攝影

台東縣政府首座太陽能屋頂多功能環保立體停車場昨動土，將供468個汽機車位，2026年完工，解決假日市區停車位不足問題；台南市政府在永康東橋重劃區建置58席智慧路邊停車格，昨也啟用，其中5席設置充電停車柱暨智匯共桿，電車、非電車均可停放，將打造成智慧路邊充電停車格示範區。

台東縣多功能環保立體停車場造價高達7億元，屋頂裝太陽能板，能遮蔽艷陽並提供綠電，停車場亦採取連續退縮空間，沿線植栽綠化，營造舒適又安全的步行環境。

台東縣府建設處表示，多功能環保立體停車場分地下2層、地上2層，地上1層作商場外，其餘均提供停車，未來加上新生路底陸續投入的公、私立停車場，可解決假日停車一位難求問題。議員簡維國則建議縣府設置停車場基金，鼓勵民間釋出私有地興建停車場，讓停車位更充裕。

台南市永康東橋重劃區智慧路邊停車格昨啟用，市長黃偉哲及多名民代到場，議員林冠維還開自家電車來體驗。黃偉哲說，台南市2019年起陸續建置智慧路邊停車計費系統，已有4000多席智慧路邊停車柱上線服務。

交通局長王銘德說，路邊智慧充電停車格位並非電動車專用；為兼顧非電車臨停權益，第1小時維持一般停車費率，第2小時起才採差別費率，每半小時15元。另充電服務費採使用者付費原則，以每分鐘1元、功率7Kwh計算充電服務費。

停車場 停車格 車位

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