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基隆違建數年未拆傳民代關說 市府：依法辦理

中央社／ 基隆27日

基隆市正榮街一處違建存在數年，居民質疑有民意代表關說，這處違建至今才未拆除，市府今天出動機具強制拆除，被問到是否有民代關說，都發處表示，不清楚，一切依法辦理。

正榮街居民6月曾向基隆地檢署檢舉指出，正榮街一處違章建築，地主拆除護欄改建鐵皮屋，之後又出租開公司，工程車長期占用通道，影響居民出入，違建已存在多年，質疑有民意代表關說，造成違建至今仍無法拆除。

市府相關單位表示，這處建物經民國107年查報後，認定屬於違章建築，市府通知補辦手續，土地所有權人雖有補件，但後來又撤回，逾期未補辦申請建築執照，基隆市政府2週前要求限期拆除，土地所有權人才雇工拆除部分主體。

市府今天調派怪手和人員到場拆除地面、牆壁和鋼架等，警方派員到場警戒，土地所有權人的陳姓妻子也到場，拆除過程平和，未發生衝突。

市府都市發展處使用管理科長吳建興表示，違建為地上、地下各1層建物，上層為鐵皮，下層鋼筋混凝土結構，土地所有權人已自行將上層拆除完畢，由於現場並未達到不堪使用的結案標準，今天針對下層鋼筋混凝土部分強制拆除。

被問到是否有民意代表關說？吳建興說，這部分不清楚，市府一切依法辦理。

陳女表示，民國85年購買這處土地時是凹地，因被人傾倒垃圾遭檢舉，清除垃圾後填平，她也不懂法令規定，心想就蓋鐵皮屋供自家停車。

陳女說，後來她有收取些微租金將房子租給工作室，工程車都停在靠房子側，應該沒有影響通行，市府認定是違建要強制拆除，她已知錯，但希望不要將平面打除，因為打除變回凹地後，她擔心又會出現垃圾問題，且萬一有人不慎掉落到凹地，她一概不負責。

基隆 違建 關說

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