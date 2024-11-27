宜蘭羅東鎮公所重建預算被砍...藍稱阻礙發展 綠批浪費納稅錢

宜蘭縣羅東鎮公所重建案明年度臨時辦公室搬遷預算2858萬元昨遭鎮代會刪除，國民黨籍鎮長吳秋齡批將阻羅東發展，主導刪除預算的綠營鎮代表今反擊，吳上任以來多個建設計畫進度延宕，才是浪費納稅錢；吳回應，工程是受疫情影響，現已上軌道。

羅東鎮公所屋齡超過50年，吳秋齡2020年推動原地重建，預計耗資約10億元興建地上5層、地下2層的新大樓，由於原址重建時公所須搬遷到臨時辦公室，今年編列明年度臨時辦公室搬遷費用2858萬元。代表會昨表決，以8票對4票刪除這項預算。

鎮代會民進黨團今天開記者會，民進黨籍代表陳定霖表示，吳秋齡上任以來，建設計畫屢屢雷聲大、雨點小，如開元市場重建計畫、民生市場手扶梯追加預算、羅東溜冰場工程、仁和社區活動中心與國華活動中心等，不是還沒完工，就是根本毫無進展，對基礎建設欠缺用心。

民進黨籍代表張惠蘭批評吳秋齡亂花錢，明明只獲得中央1億元補助，剩下9億元毫無規畫。民進黨籍副主席李錫欽認為，遷建機六用地雖然需要約6億元購地費，可以利用現址商業開發，增加收入；吳秋齡不考慮提袋方案，反而堅持10億元的高成本方案，頗不合情理。

民進黨團強調，這次刪預算的不只是民進黨，也包括無黨籍甚至國民黨籍的代表，足以反映原址重建計畫的財務與急迫性欠缺說服力，呼籲吳秋齡不要挑動對立，多聚焦鎮政；民進黨團也會持續監督，守護鎮民的民脂民膏不被浪費。