基隆醫院院慶料理軟質餐、剁碎餐、半流餐 供應銀髮族等特殊需求者

衛生福利部基隆醫院今天院慶活動主題為「饗樂廚房」，安排營養師林鈺庭和廚師張家瑀，教作今年「銀領新食尚 銀養創新料理」競賽專業組銅獎料理。部基營養科團隊研發的質地調整餐點，除供應住院病人，也供應社區民眾餐點。

衛福部國民健康署舉辦2024銀領新食尚，銀養創新料理競賽，林鈺庭和張家瑀組隊參加，以「紫氣東來好彩頭」、「繁花似錦翡冷翠」兩道料理參賽，贏得專業組銅牌獎。今天院慶活動，兩人在醫院1樓天幕廣場現場教作，並開辦營養小學堂與民眾交流。

部基院長林三齊表示，國健署的料理競賽共有193組隊伍參加，專業組有來自知名飯店、餐廳和餐飲學校團隊，醫院營養科團隊能脫穎而出，獲得銅獎殊榮，難能可貴。

基隆市65歲以上老年人口已經有7萬4千多人，估全市人20.45%，步入超高齡化社會。林三齊說，提供有咀嚼吞嚥困難長輩良好的照護，並非僅靠營養師與廚師就能做到，還需醫師、語言治療師等跨科團隊共同努力，醫院也藉著競賽機會，強化團隊間的凝聚力。

林鈺庭和張家瑀設計參賽料理時，從長輩容易缺乏的營養素思考，包括蛋白質、鈣、膳食纖維等，再嚴選低粗纖維的蔬果與無筋無骨的豆魚蛋肉類食材，研發出固體食物第7級容易咬軟質食的「紫氣東來好彩頭」，以及第6級牙齦碎軟質食的「繁花似錦翡冷翠」。

林鈺庭說，這2道料理特點為份量小，但富含高營養密度，並運用暖色系食材搭配與環保餐盤盛裝，有效促進、提升長輩進食意願，符合醫院的ESG計畫，為地球環境的永續發展盡一份心力。

部基營養科主任張皇瑜表示，如何讓長輩吃得營養、吃得安全，同時還能夠享受食物的美味，是營養科團隊不斷研發各種質地與調整餐食的最大動力來源。餐點設計再好，若無法讓有調整餐食需求的長輩享用到，仍無法實際改善長者的營養狀況。