花蓮新原民處長上任 未來著力建設與觀光兩大挑戰

中華飛揚關懷協會前秘書長馬呈豪（Malay Boya），今天接任花蓮縣府原住民行政處長，針對未來施政方向，他表示，地震到風災後，部落有很多基礎建設需要改善，會優先來做；觀光的部分，會盤點部落據點，並與觀光處結合，成為縣內旅遊主軸的亮點。

縣府原民處前處長督固‧撒耘轉調至行政院原住民族委員會服務，處長由知名演員、導演馬志翔的哥哥馬呈豪接任，縣府今天上午在縣府大禮堂舉辦布達典禮，馬的妻子獻花更獻上一吻祝福。而身高有190公分的他，高於許多人，讓身高180幾公分的縣府代理秘書長饒忠笑說「難得有人比我高」。

花蓮部落經濟今年受天災影響十分低迷，馬呈豪表示，部落很多基礎建設受損，縣府團隊要一起動起來，舉例部落60多處簡易自來水設備損壞，原民處與建設處共同針對現階段須改善的項目，和地方公所聯繫，提供族人的需要。

在觀光部分，馬呈豪指出，原民處有針對部落觀光規畫行銷，不過縣內觀光議題對最大主導仍是觀光處，原民處會盤點部落觀光據點與觀光處合作，在遊客選擇到部落旅遊時，第一時間推薦亮點遊程，將各部落特色行銷出去。