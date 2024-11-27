黃建賓爭取台東旅宿電價凍漲 追溯自10/16起適用

403強震及接連颱風衝擊花東旅宿業，國民黨立委黃建賓10月於立法院總質詢時向行政院長卓榮泰爭取，必須比照花蓮給予台東旅宿業協助，並獲得卓榮泰正面回應。黃建賓今天表示，電價審議會已決議台東住宿業予以凍漲，並追溯自10月16日起適用。

黃建賓指出，0403強震後花東觀光一落千丈，加上東部鐵公路容易受天氣影響，每逢豪大雨經常中斷，衝擊東部地區觀光甚鉅，原本暑假是東部觀光旅宿業的旺季，業者也無奈感嘆今年是「史上最慘」，加上下半年凱米、山陀兒、康芮颱風接連侵襲，業績更是雪上加霜。

對於10月初經濟部公布最新電價調整方案中，花蓮旅宿由原本調漲7%改為凍漲，台東卻沒有，黃建賓說，他不斷向中央部會爭取，並在上個月總質詢時向卓榮泰表達，必須比照花蓮給予台東旅宿業者凍漲，「政府應該要雪中送炭，而不是雪上加霜」，卓榮泰也正面回應：「花蓮有的，台東就會有。」

黃建賓表示，對於相關質詢內容，經濟部及相關單位也在11月19日電價審議會決定，「考量花東區域一體性因素，決議台東住宿業予以凍漲，並追溯自10月16日起適用」。

黃建賓說，對於接連颱風重創台東，他與台東縣府密切合作，成功爭取中央多項災後重建經費及補助，例如近期的康芮颱風，便爭取到台東縣全品項農損現金救助及低利貸款，以及重災區免現勘，他會繼續努力為台東拚觀光、拚民生、拚經濟，也歡迎全國各地的鄉親都到東部旅遊，體驗好山好水好文化。