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影／基隆民宅違建還停放工程車阻道...傳民代關說 市府今拆除否認關說
基隆市中正區正榮街一處私人土地，原來是一凹地被丟滿垃圾成為髒亂點及治安死角，也設鐵欄杆阻隔避免民眾摔落，地主未申請建照蓋屋還租人開公司，停放工程車阻礙旁邊停車場出入口及民眾出入，住戶向檢方檢舉指有民代關說。市府今天執行拆除，被問到是否有關說？市府表示並不清楚，但市府未接獲關說訊息。
中正區正榮街居民今年6月曾向地檢署檢舉指出，正榮街有一處違章建築，拆除原有護欄改建成鐵皮屋，後來開公司，工程車長期占用行人通道，不僅旁邊社區停車場出入口受影響，民眾也通行困難，但違建存在多年沒有拆除，疑有民代關切，才屹立不搖，請檢方主持公道。檢方說，違建非地檢署權責，欄杆拆除是否有毀損公物了解中。
市政府今天上午9時會同警方及拆除人員到場展開拆除作業，拆除屋頂、鋼架、牆壁、地板等，市警第二分局到場戒護。附近住戶說，違建很久了，終於拆了。據指出，該違建107年被查報為施工中違建，後來地主有補件，但又撤回，補件程序並未通過。
基隆市政府都發處使管科長吳建興表示，因為被查報為施工中違建，依基隆市違章建築處理規則屬即報即拆違建，現場屬實質違建，因此今天執行拆除。現場為RC建築，還設有地下室。
被問到是否有相關議員關切？吳建興說，市府並沒有接到相關訊息，並不清楚，市府就是依法拆除，市府有給予限期改善或拆除，地主有自拆一點，但沒有拆到符合標準。
陳姓地主到場，她說，沒有申請建照是她的錯，因為年紀大，以前不知道要申請，心想因為以前是凹地被丟滿垃圾，後來就填起來蓋房子，拆除她也接受，但希望地板不要拆，否則再出現凹洞未來如果有人掉下去發生危險，她不負責。10年就就開始蓋了，不知為何突然會來拆，她坦承有以些微租金租給一個工作室，但工程車都停在靠房子裡面，沒有影響行人通道。
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