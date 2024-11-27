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蘭陽媽祖文化節明年補助千萬 縣內媽祖廟籌組協會承辦

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
蘭陽媽祖文化節是宜蘭最大宗教活動，縣府已編列明年1000萬元補助款，縣內各大媽祖廟也籌組協會，明年由協會與縣府對接，統籌分配補助款。本報資料照
蘭陽媽祖文化節是宜蘭最大宗教活動，縣府已編列明年1000萬元補助款，縣內各大媽祖廟也籌組協會，明年由協會與縣府對接，統籌分配補助款。本報資料照

蘭陽媽祖文化節是宜蘭最大宗教活動，3天時間吸引超過10萬人次參與。今年採取縣府補助、民間宮廟舉辦，縣府表示，已編列明年度補助預算1000萬元，比照今年由民間舉辦；承辦方南天宮說，已與縣內其他媽祖廟籌組協會，明年由協會統籌。

蘭陽媽祖文化節始自2019年，今年從9月20日到22日，海陸遶境總里程209.35公里，參與人數約10萬8000人次。縣府今天舉辦感恩會，縣長林姿妙表示，今年首度邀請海巡署雲林艦護衛，也規畫眾多活動，吸引廣大信眾參加，感謝各公所、農漁會、贊助企業、宮廟與海巡兄弟。

過去蘭陽媽祖文化節由縣府舉辦，今年改由縣府補助，民間宮廟舉辦。本月縣議會期間，不少議員質詢媽祖文化節的舉辦方式，民進黨籍議員林麗認為，應該要完全回歸民間自主，縣府補助還是太多；民進黨籍議員吳宏謀也說，今年根本還是縣府操辦，「像什麼話嘛」。

民政處長張謙祥今表示，已編列明年度預算，補助1000萬元辦理2025蘭陽媽祖文化節；這場活動擴及全縣，消防、鄉鎮市公所、衛生所等單位都要動員，非單一宮廟可以籌辦，明年仍將比照今年，民間宮廟主辦，縣府提供補助並從旁協助。

南天宮主任委員林棋山說，今年單是統籌就花了半年，協調各公所、漁會，製作名冊等；目前縣內包含南天宮在內的18間媽祖廟，已在籌組新的協會，明年媽祖文化節就由協會與縣府對接，統籌分配補助款到各鄉鎮市的媽祖廟，盼效法大甲鎮瀾宮或白沙屯拱天宮遶境的方式，「民間力量大」。

縣府今舉辦蘭陽媽祖文化節感恩會，縣長林姿妙（前排左六）感謝各公所、農漁會、宮廟與海巡署等參與單位。記者陳敬丰／攝影
縣府今舉辦蘭陽媽祖文化節感恩會，縣長林姿妙（前排左六）感謝各公所、農漁會、宮廟與海巡署等參與單位。記者陳敬丰／攝影

南天宮 媽祖 議員

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