蘭陽媽祖文化節明年補助千萬 縣內媽祖廟籌組協會承辦

蘭陽媽祖文化節是宜蘭最大宗教活動，3天時間吸引超過10萬人次參與。今年採取縣府補助、民間宮廟舉辦，縣府表示，已編列明年度補助預算1000萬元，比照今年由民間舉辦；承辦方南天宮說，已與縣內其他媽祖廟籌組協會，明年由協會統籌。

蘭陽媽祖文化節始自2019年，今年從9月20日到22日，海陸遶境總里程209.35公里，參與人數約10萬8000人次。縣府今天舉辦感恩會，縣長林姿妙表示，今年首度邀請海巡署雲林艦護衛，也規畫眾多活動，吸引廣大信眾參加，感謝各公所、農漁會、贊助企業、宮廟與海巡兄弟。

過去蘭陽媽祖文化節由縣府舉辦，今年改由縣府補助，民間宮廟舉辦。本月縣議會期間，不少議員質詢媽祖文化節的舉辦方式，民進黨籍議員林麗認為，應該要完全回歸民間自主，縣府補助還是太多；民進黨籍議員吳宏謀也說，今年根本還是縣府操辦，「像什麼話嘛」。

民政處長張謙祥今表示，已編列明年度預算，補助1000萬元辦理2025蘭陽媽祖文化節；這場活動擴及全縣，消防、鄉鎮市公所、衛生所等單位都要動員，非單一宮廟可以籌辦，明年仍將比照今年，民間宮廟主辦，縣府提供補助並從旁協助。