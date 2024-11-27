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衛福部表揚典範醫師 部基2醫師分獲優良獎、閃亮新人獎

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
衛生福利部基隆醫院心臟科主任潘亞峯（右），從衛福部長邱泰源手中接過優良典範醫師將座。圖／部基提供
衛生福利部基隆醫院心臟科主任潘亞峯（右），從衛福部長邱泰源手中接過優良典範醫師將座。圖／部基提供

衛生福利部表揚優良暨資深典範醫師，衛生福利部基隆醫院有2名醫師獲得殊榮，分別是心臟科主任潘亞峯獲得「優良獎」，肝膽腸胃科醫師胡果正獲頒「閃亮新人獎」。

部基今天表示，衛生福利部昨天舉辦第11屆優良暨資深典範醫師頒獎典禮，由部長邱泰源公開表揚衛福部所屬醫院遴選出的優秀醫師，基隆醫院心臟科主任潘亞峯和肝膽腸胃科醫師入選受獎。

部基說，潘亞峯主任醫師長期配合院方執行結盟策略，招募支援醫師加入心臟科團隊，提升大基隆地區心血管疾病中，重度病人醫療照護品質。潘也同時積極與多家醫院心臟科建立建教合作關係，帶領心臟科團隊持續汲取新知、觀摩與學習新技術。潘與病人互動極佳，頗受病人認同，曾獲部基辦理由民眾及同仁票選出的健康醫王獎肯定。

胡果正到部基任職2年多，為提供大基隆地區民眾多樣化、高品質的醫療服務，增加內視鏡逆行性膽胰管造影術（ERCP）及緊急施作胃鏡等項目。

部基表示，胡果正也配合政府政策，積極推動B、C肝炎防治工作，協助基隆市矯正機關執行B、C肝炎篩檢作業。財團法人肝病防治學術基金會辦理「今年超了沒──全民免費腹部超音波檢查活動」，胡也擔任執行超音波檢查的醫師，共同維護民眾身體健康。

部基說，現任院長林三齊到任後，承繼歷任院長扎下的穩固根基，積極引進各方資源，讓團隊成長與茁壯。具體成績包括持續招募優秀醫護人才加入團隊，改善醫療環境與設施設備，並恢復辦理員工旅遊、提高生日禮金等多項員工福利，團隊士氣與向心力，提供大基隆地區民眾舒適優質的醫療服務。

衛生福利部舉辦優良暨資深典範醫師頒獎典禮，基隆醫院肝膽腸胃科醫師胡果正獲頒「閃亮新人獎」。圖／部基提供
衛生福利部舉辦優良暨資深典範醫師頒獎典禮，基隆醫院肝膽腸胃科醫師胡果正獲頒「閃亮新人獎」。圖／部基提供
衛生福利部舉辦優良暨資深典範醫師頒獎典禮，基隆醫院心臟科主任潘亞峯（左一）獲頒優良典範醫師殊榮。圖／部基提供
衛生福利部舉辦優良暨資深典範醫師頒獎典禮，基隆醫院心臟科主任潘亞峯（左一）獲頒優良典範醫師殊榮。圖／部基提供

團隊 基隆 醫師

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