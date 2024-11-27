衛福部表揚典範醫師 部基2醫師分獲優良獎、閃亮新人獎

衛生福利部表揚優良暨資深典範醫師，衛生福利部基隆醫院有2名醫師獲得殊榮，分別是心臟科主任潘亞峯獲得「優良獎」，肝膽腸胃科醫師胡果正獲頒「閃亮新人獎」。

部基今天表示，衛生福利部昨天舉辦第11屆優良暨資深典範醫師頒獎典禮，由部長邱泰源公開表揚衛福部所屬醫院遴選出的優秀醫師，基隆醫院心臟科主任潘亞峯和肝膽腸胃科醫師入選受獎。

部基說，潘亞峯主任醫師長期配合院方執行結盟策略，招募支援醫師加入心臟科團隊，提升大基隆地區心血管疾病中，重度病人醫療照護品質。潘也同時積極與多家醫院心臟科建立建教合作關係，帶領心臟科團隊持續汲取新知、觀摩與學習新技術。潘與病人互動極佳，頗受病人認同，曾獲部基辦理由民眾及同仁票選出的健康醫王獎肯定。

胡果正到部基任職2年多，為提供大基隆地區民眾多樣化、高品質的醫療服務，增加內視鏡逆行性膽胰管造影術（ERCP）及緊急施作胃鏡等項目。

部基表示，胡果正也配合政府政策，積極推動B、C肝炎防治工作，協助基隆市矯正機關執行B、C肝炎篩檢作業。財團法人肝病防治學術基金會辦理「今年超了沒──全民免費腹部超音波檢查活動」，胡也擔任執行超音波檢查的醫師，共同維護民眾身體健康。