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馬志翔哥哥接花蓮原民處長 族人盼多打造部落觀光亮點

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
中華飛揚關懷協會前秘書長馬呈豪，今天接任花蓮縣政府原住民行政處長，部落盼他能多發展原民觀光。圖／花蓮縣政府提供
中華飛揚關懷協會前秘書長馬呈豪，今天接任花蓮縣政府原住民行政處長，部落盼他能多發展原民觀光。圖／花蓮縣政府提供

演員、導演馬志翔的哥哥馬呈豪，今天接任花蓮縣府原住民行政處長，曾任中央及花蓮多項重要原民委員會委員，資歷完整。有部落族人建議，在原民保留地開發，原民處要先告知部落，避免後續紛爭；部落文化豐富，應該要盤點部落特色，發展原民觀光，也不要「重北輕南」，盼新處長有新氣象。

縣府前原民處長督固‧撒耘，轉調至行政院原住民族委員會服務，處長由中華飛揚關懷協會前秘書長馬呈豪（Malay Boya）接任，縣府今天將舉辦布達典禮，盼透過他社工及部落產業等專業，推展原民政策。

南區部落不願具名的族人說，過去有廠商看中部落自然資源，要蓋廠做大型開發，但許多族人事先不知情，等到後期要取得部落同意時，才召開說明會，「感覺不夠尊重」，希望原民處能在前期先跟部落打聲招呼，而不是等到部落抗議後再來安撫。

現在花蓮觀光市場低迷，該族人說，原民觀光是花蓮的一大亮點，原民處可跟觀光處合作，深入盤點各部落特色，發展原民觀光遊程，像部落有很多工藝師，「是不是能辦藝術季創造觀光亮點」，台東觀光活動做得很好，花蓮應該要跟上。且辦原民活動要多跟部落連結、討論，創造雙贏。

豐濱新社社區發展協會理事長潘禎祥說，馬呈豪資歷很完整，思維很新穎，期待未來的作為，也相信他會為部落著想、照顧族人，之後會親自拜訪他；前處長到中央服務，等於中央到地方有良好溝通管道，往後連結會更順暢。

原住民 花蓮

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