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基隆客運1032基隆─南港延駛安樂區 12/2上路通勤方便

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆客運1032基隆─南港延駛安樂區，將從基隆轉運站延駛至國家新城發車，12/2上路。本報資料照片
基隆客運1032基隆─南港延駛安樂區，將從基隆轉運站延駛至國家新城發車，12/2上路。本報資料照片

基隆市安樂區因有北二高往來台北交通方便，大型社區及新建案林立，是基隆人口數最多的區，通勤需求與日俱增，經立委多方爭取，基隆客運1032基隆-南港路線，12月2日起，將從基隆轉運站延駛至國家新城發車，通勤民眾表示，到台北多了另一個選擇，紓解搭車壓力。

立委林沛祥今天表示，安樂區長期有不少通勤族朋友希望搭乘這條路線，經他多方與基隆客運溝通，傳出有好消息，終於促成這起好事，1032路線延駛至安樂區，12月2日起上路，將從基隆轉運站延駛至國家新城發車。

林沛祥表示，安樂區大型社區很多，有很多民眾到台北通勤上班，延駛可讓日常通勤民眾有更多選擇，感謝基隆客運的支持，也感謝民眾提供寶貴的意見，未來他會持續為通勤民眾努力爭取權益。

1032基隆-南港往程延駛至國家新城發車，沿途增設國家新城、天驕社區、龍騰大地社區、麥金路樂利三街口、婦幼福利服務中心、基隆長庚醫院、安樂區行政大樓、電信大樓、自強隧道口、安樂路一段81巷口、31號橋。

安樂區通勤民眾表示，往台北國道客運很多站牌每天都大排長龍，1032延駛到國家新城，對通勤民眾是福音，可以分散搭車壓力。

另有民眾反映，安樂區國家新城在早上的上班時段都會塞車在下坡的樂利三街上，原因是下坡要左轉大武崙方向的車輛車流大，占據要右轉長庚方向的車輛，建議在早上上班時段，上坡路段改一線道路為調撥車道，供下坡左轉大武崙方向的車輛行駛。避免占據了要右轉長庚方向的車輛。

基隆 林沛祥 長庚

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