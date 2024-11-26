冬戀蘭陽溫泉季復古時尚派對今晚登場 宣告系列活動起跑

入冬後，宜蘭礁溪鄉旗艦型活動「冬戀蘭陽溫泉季」即將起跑，縣政府今晚在礁溪湯圍溝溫泉公園舉辦「復古時尚歡樂派對」，與會者以特別的復古裝扮現身，炒熱派對氣氛與帶動踩街嘉年華熱潮，縣長林姿妙宣布系列活動內容，活動期間只要消費滿千元，即可參加抽獎活動。

縣政府工商旅遊處表示，一年一度礁溪最盛大的「2024冬戀蘭陽溫泉季」為期10天，預計12月6日由溫泉產業發展協會「祈水感恩禮」打頭陣，7日是礁溪鄉公所主辦「礁溪溫泉馬拉松」開跑，8日活動重頭戲「冬戀蘭陽溫泉季開幕暨踩街嘉年華會」熱情登場，有50個團隊參與踩街鄉，9 日至14日是「歡樂小踩街」。

「2024-2025台灣好湯」即將進入評選，縣政府呼應台灣好湯的「復古時尚」主題，今晚邀請在地產業、社區、學校及團體舉辦歡樂派對，邀大家穿上時髦有型年代裝扮走上街頭，感受時光倒流回璀璨歲月，同時也為即將來臨的系列活動預作暖身。

美食好物展出部分，12月9日至15 日「溫泉美食旅展」由地方觀光產業、宜蘭TOP10 好食、好物優質店家及蘭海鐵道五漁村優質店家共同參展，民眾除可購買超優惠票券外，更有特色伴手禮，只要在溫泉美食旅展專區消費即可至服務台兌換紀念品，消費滿1000元可參加抽獎，獎項包含五星飯店住宿券、餐券、泡湯券等。

12月15日於溫泉路、健康路口舉辦溫泉音樂會，邀請陳芳語、林曉培、OCELYN9.4.0、邱軍、GENBLUE 幻藍小熊輪番上陣震撼演唱。