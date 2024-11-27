4颱毀小湖船澳…花蓮豐濱噶瑪蘭族 生計陷困境

花蓮豐濱鄉新社小湖船澳曳船道是漁民出海捕魚船道，也是噶瑪蘭族的海祭場，歷經4個颱風侵襲，現場一片狼藉，族人無法出海，生計陷入困境。縣府表示，改善經費暴增到940萬元，要等中央通過經費，明年中旬才能改善。

新社小湖船澳曳船道不是一般港口，卻是當地唯一的出海口，約有20艘膠筏停靠。噶瑪蘭族部落族人在忙完農事種稻後，約在4至6月出海捕飛魚，供應給餐廳或帶回家享用。

無黨籍縣議員蔡依靜接獲陳情，民國111年0918地震，加上接連遇到3個颱風肆虐，小湖船澳曳船道及周邊設施接連遭遇重創，今年又有康芮颱風再次摧毀，族人苦不堪言。去年曾追加約500萬元預算，要改善曳船道與周邊設施，但1年過去都還沒發包，要求縣府使用縣預算或災害準備金搶修，讓大家能安全出海。

縣府農業處長陳淑雯回應，過去小湖船澳曳船道改善經費406萬元工程標案，經公開招標已流標2次，在修正預算書後，康芮颱風來襲，小湖船澳嚴重損毀，左側護岸流失，大部分消波塊沖毀，甚至地基流失，等於原本設計無法施作。

陳淑雯說，由於災情擴大，目前以災害提報公共工程委員會，初步概估工程經費需940萬元。需待豐濱鄉公所清除石頭與木頭，才能發包工程施作。