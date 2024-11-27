基北2088疏運 擬早晚共增10班次

基隆很多乘客反映往來台北的國道快捷公車2088尖峰時段班班客滿，班次不足，常要等半小時以上才上得了車。經地方爭取，大都會客運已租4輛公車，預計早上多4到5班次、晚上多6班次，可增加160到200個座位。

市議員韓世昱說，2088是八斗子許多新舊社區、市區民眾搭到台北市府轉運站重要交通工具，但常常客滿，民眾望車興嘆，盼能增加班次優化，不要讓通勤民眾常遲到，引發民怨。

信義國中站乘客反映，每天都目送至少3班以上客滿的車，就是上不了，每次看動態在新豐街就客滿。在基隆地方法院等車的民眾說，早上常要等半小時以上，不是客滿就是只能上1到2個人，到台北常遲到，大嘆是「可悲的通勤族」。

立委林沛祥前天拜會大都會客運總經理李建文，林沛祥說，李建文承諾未來早上尖峰時段班次間隔將縮短，盡全力確保在10到15分鐘內一定能上車，近日可實施。

另外，民眾反映2088A經常在微笑台北站客滿，林沛祥建議，當客滿後，直接改走62甲線接國道1往台北，不再繼續繞行市區，可以節省10到15分鐘。李建文表示可行，若向公路局及台北市區監理所申請路權獲准會試辦。