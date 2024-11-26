基隆信義市場將公辦都更改建 中繼市場8年要花1億惹議

基隆市信義公有市場使用至今已51年，每天採買人潮非常多，市府計畫明年推動公辦都更方式改建，中繼市場選定對面基隆港務分公司所屬的育成中心，但設計、改造及8年租金要1億多元，今天多位議員有意見，認為經費過高太過浪費，預算被保留提大會討論。

信義市場每天採買人潮多，但建物老舊使用逾50年，出現混凝土剝落、鋼筋鏽蝕裸露等情況，採買環境不佳。市府擬採都更方式改建，徵求民間來做，大樓下面可做市場，上面以都更方式進行權利變換給實施者的開發商。中繼地點擇定市場對面，把影響減到最小。

基隆市議會今天審查產業發展處預算，議員陳冠羽表示，萬分樂見信義市場開始改建，但只用8年的中繼市場「用後即拆」就要耗費5400萬做裝修，另外還有每年的675萬的土地租金，等於中繼市場總花費破億，相當於一年就要燒掉1352萬，這對基隆市來說並非小錢。

議員呂美玲等多人也發言，認為市府對相關設備及改建的估算過高，認為中繼市場僅使用8年就會搬回，建議延長使用年限攤提租金成本，並考慮活化空間利用。

市府產發處長林鼎超說明，信義市場改建第中繼市場，經審慎評估每坪改裝費用8萬元，並不高。他以北市南門市場的改建為例，中繼市場改建費用北市府花1.8億元；至於中繼是否延長使用及活化空間，會再和港公司研商。