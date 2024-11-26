快訊

12強賽／中華隊凱旋「黃巾賊之亂」 網友爆采盟慣犯巴黎奧運就搶合照

幕後／接見中華隊大談棒球經！資深球迷賴清德向「他」請教投滑球

12強賽／花蓮選手出色 縣府頒發設籍者每人獎金70萬

中央社／ 花蓮縣26日電
中華隊投手張奕。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影
中華隊投手張奕。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影

世界棒球12強賽完美落幕，中華隊勇奪冠軍，花蓮選手表現出色，其中黃恩賜張奕設籍花蓮，花蓮縣政府特頒每人獎金新台幣70萬元，感謝傑出選手為國爭光，也為花蓮增添榮耀。

花蓮縣政府晚間發布訊息表示，出身花蓮的選手黃恩賜、張奕、林凱威、林立、曾頌恩在賽事中表現出色，其中黃恩賜、張奕設籍花蓮。

黃恩賜來自瑞穗鄉，參加過富源國小少棒隊、瑞穗國中青少棒隊，為玉里高中棒球班首屆校友。張奕來自萬榮鄉，於國中畢業後就赴日留學。林凱威、林立來自於豐濱鄉與光復鄉，自幼均離開花蓮求學；曾頌恩則於高三時至玉里高中就讀。

花蓮縣長徐榛蔚深表祝賀，讚揚全體選手的優異表現。她表示，選手們在比賽中展現過人技術與堅韌意志，為台灣守住關鍵勝利，是花蓮的驕傲。為肯定設籍於花蓮的選手，縣政府特頒發每人獎金70萬元。

徐榛蔚指出，縣政府一向重視體育發展，特別是三級棒球運動的基層培育與選手養成。棒球是台灣的驕傲，也是花蓮的強項，未來縣府將持續挹注資源，推動體育多元發展，期望培育更多優秀選手，讓花蓮成為國手的搖籃，讓更多花蓮子弟有機會站上世界舞台，為台灣爭光。

此外，瑞穗鄉長吳萬德今天率課室主管、協同鄉民代表等人，到黃恩賜家中貼紅榜道賀。

黃恩賜的媽媽說：「恩賜自幼就熱愛棒球，夢想是拿到冠軍，學習過程中雖遇到挫敗，在家人、師長的鼓勵及支持下終於夢想成真；恩賜準備結婚雖被耽誤，但是沒關係，媽媽愛你，我們以你為榮。」

吳萬德指出，黃恩賜成長過程中刻苦堅毅的精神，以及家人一路的提攜讓人感佩，可說是瑞穗鄉之光，希望他再接再厲，更上層樓。

夢想 張奕 徐榛蔚 花蓮縣政府 黃恩賜

延伸閱讀

12強賽／冠軍戰林凱威丟手套、吉力吉撈拔壘包 原因曝光了

12強賽／張奕好投奪冠收到山本由伸致賀 知道有日職球隊探詢

12強賽／傳張奕獲日職洋聯球隊探詢 經紀公司回應了

12強賽／張奕返抵國門展現高人氣 最想做的事是好好睡覺

相關新聞

立委陳俊宇盼中職重返宜蘭開打 籲縣府加速球場改善

立委陳俊宇今天表示，羅東棒球場最快應可在115年4月舉辦職棒，呼籲縣府加速推動球場改善工程。縣府表示，屆時恐未完工，盼聯...

羅東代表會砍預算 鎮公所重建案卡關...鎮長：有人想「變賣袓產」

宜蘭羅東鎮公所重建備受關注，公所編列2858萬元臨時辦公廳舍裝修與搬遷預算送審，今天在代表會遭全數刪除，部分支持原地重建...

12強賽／台東里長為林昱珉叫屈 包手刺青不等同「8+9」

國人沉浸在獲得世界棒球冠軍的歡樂中，台東子弟林昱珉的「包手刺青」也引起眾多球迷關注，甚至被冠上「8+9」的負面評價，不少...

基隆信義市場將公辦都更改建 中繼市場8年要花1億惹議

基隆市信義公有市場使用至今已51年，每天採買人潮非常多，市府計畫明年推動公辦都更方式改建，中繼市場選定對面基隆港務分公司...

12強賽／冠軍隊3球員戶籍已遷出 台東縣府無依據核發獎金

世界棒球12強賽中華隊首度奪冠創下紀錄，部分縣市都針對設籍選手加碼獎金，不過，包括王牌投手林昱珉、外野手邱智呈及內野手潘...

基隆市府宣布6場館中華隊免費使用 綠：蹭好蹭滿要陳傑憲來跳柔力球？

中華隊打敗日本奪得金牌世界第一，基隆市政府今天宣布，推出中華隊球員和教練團使用基隆六大體育場館2年免費。有民眾認為免費對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。