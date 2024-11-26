聽新聞
0:00 / 0:00
12強賽／冠軍隊3球員戶籍已遷出 台東縣府無依據核發獎金
世界棒球12強賽中華隊首度奪冠創下紀錄，部分縣市都針對設籍選手加碼獎金，不過，包括王牌投手林昱珉、外野手邱智呈及內野手潘傑楷雖為台東子弟兵，但因戶籍已遷出，縣府表示無依據核發獎金。
縣府表示，第一時間經過確認後，這次12強選手中，沒有球員戶籍是設在台東縣，因此，依據體育獎助學金設置要點規定，是沒有獎金可頒發的球員；若以球類世界或國際賽事奪冠，最高獎金每人6萬元。
據了解，林昱珉、潘傑楷和邱智呈等3人早在國中升高中時期，因要有更好訓練環境，都將戶籍遷往新北市，所以戶籍都不在台東。熟悉三級棒球環境的退休教練表示，球員為了更好發展及學校挖人才，這已是各縣市常態。
也有球迷說，外縣市加碼運動獎金福利比台東高，這次新北市政府加碼獎金70萬元給設籍新北的12強奪冠球員。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言