12強賽／冠軍隊3球員戶籍已遷出 台東縣府無依據核發獎金

世界棒球12強賽中華隊首度奪冠創下紀錄，部分縣市都針對設籍選手加碼獎金，不過，包括王牌投手林昱珉、外野手邱智呈及內野手潘傑楷雖為台東子弟兵，但因戶籍已遷出，縣府表示無依據核發獎金。

縣府表示，第一時間經過確認後，這次12強選手中，沒有球員戶籍是設在台東縣，因此，依據體育獎助學金設置要點規定，是沒有獎金可頒發的球員；若以球類世界或國際賽事奪冠，最高獎金每人6萬元。

據了解，林昱珉、潘傑楷和邱智呈等3人早在國中升高中時期，因要有更好訓練環境，都將戶籍遷往新北市，所以戶籍都不在台東。熟悉三級棒球環境的退休教練表示，球員為了更好發展及學校挖人才，這已是各縣市常態。

也有球迷說，外縣市加碼運動獎金福利比台東高，這次新北市政府加碼獎金70萬元給設籍新北的12強奪冠球員。