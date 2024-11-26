快訊

非憑空喊價！川普對大陸拉高關稅 原來60%的稅率是這樣算出來的

中捷砍人凶嫌辯「誤傷長髮哥」 被害高中生父親：輕判恐有學習效應

看法持續分裂？川普勝選後新民調 逾半美國民眾反對續援烏克蘭

聽新聞
0:00 / 0:00

羅東代表會砍預算 鎮公所重建案卡關...鎮長：有人想「變賣袓產」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣羅東鎮公所建物超過50年，老舊漏水，因經費預算被刪，可能使得重建案難以走下去。本報資料照
宜蘭縣羅東鎮公所建物超過50年，老舊漏水，因經費預算被刪，可能使得重建案難以走下去。本報資料照

宜蘭羅東鎮公所重建備受關注，公所編列2858萬元臨時辦公廳舍裝修與搬遷預算送審，今天在代表會遭全數刪除，部分支持原地重建的里長旁聽得知結果，感到失望，群集公所門口舉牌高喊「反對變賣鎮產、犧牲鎮民權益」。鎮公所對此表示遺憾，未來將持續溝通，希望有機會把預算編回來。

鎮長吳秋齡表示，刪除預算將嚴重阻礙羅東未來發展，部分代表為反對而反對，要負起歷史責任；而要求把鎮公所遷到機六用地者，傳聞目的是要把鎮公所土地變為商業用地，再轉賣私人開發，「變賣袓產」作法令人遺憾。

代表會今天除了表決刪除臨時辦公廳舍裝修與搬遷費2858萬元，也刪除西安公園規劃設計、觀光考察、二備金及公共造產關係費等預算，合計近4000萬元。

羅東鎮公所老舊漏水亟需重建，鎮長吳秋齡2020年推「原地重建」，規劃地上5層、地下2層仿台北市政府位於信義商圈的複合式大樓，工程興建經費約10億元。鎮公所在明年度預算編列2858萬「臨時辦公室搬遷費用及第二期裝修費」預算，原已獲代表同意，但上周預算送代表會審查時，多位民進黨代表反對原地重建。

民進黨籍副主席李錫欽表示，公所位於精華區域，建議遷到運動公園旁的機六用地，原址改為商業用地，帶來無限可能，原地重建只會阻礙發展。但是，無黨籍代表林聰文認為，機六用地徵收高達6億餘元，加上重建費用，負擔太大；國民黨籍代表陳震宇也認為，原址重建才是最快方式。

預算審查今天進入一讀，下午近20位里長關切旁聽。民進黨籍代表陳定霖指出，鎮公所建物已通過耐震初評，重建無急迫性、效益不高，且鎮公所每年總預算只7億元，公所難以支應10億元重建費用，主張刪除。

羅東鎮民代表共13席，全案進入表決時，主席未參與表決，代表林聰文、廖惠麗、劉承賓及陳震宇4人按燈支持通過預算，其餘8人按燈刪除預算，引起旁聽里長不滿議論，一度在議事廳後方舉牌抗議，遭主席制止；隨後走到鎮公所大門高喊「「支持原地重建、反對變賣鎮產、犧牲鎮民權益」。

鎮長吳秋齡表示，刪除預算將嚴重阻礙羅東未來發展，部分代表為反對而反對，要負起歷史責任。記者戴永華／攝影
鎮長吳秋齡表示，刪除預算將嚴重阻礙羅東未來發展，部分代表為反對而反對，要負起歷史責任。記者戴永華／攝影
只有4位鎮民代表按「紅燈」反對刪除預算，8人按「綠燈」同意刪除預算，代表會主席持反對立場，但是未參與表決。圖／鎮公所提供
只有4位鎮民代表按「紅燈」反對刪除預算，8人按「綠燈」同意刪除預算，代表會主席持反對立場，但是未參與表決。圖／鎮公所提供
羅東代表會除了表決刪除臨時辦公廳舍裝修與搬遷費2858萬元，也刪除西安公園規劃設計、觀光考察、二備金及公共造產關係費等預算，合計近4000萬元。記者戴永華／攝影
羅東代表會除了表決刪除臨時辦公廳舍裝修與搬遷費2858萬元，也刪除西安公園規劃設計、觀光考察、二備金及公共造產關係費等預算，合計近4000萬元。記者戴永華／攝影
預算審查今天進入一讀，下午近20位里長進入議事廳旁聽。記者戴永華／攝影
預算審查今天進入一讀，下午近20位里長進入議事廳旁聽。記者戴永華／攝影
部分支持原地重建的里長旁聽得知表決結果，感到失望，甚至有人罵「選你這種代表幹嘛」。記者戴永華／攝影
部分支持原地重建的里長旁聽得知表決結果，感到失望，甚至有人罵「選你這種代表幹嘛」。記者戴永華／攝影
只有4位鎮民代表按下座位前的「紅燈」，反對刪除預算。記者戴永華／攝影
只有4位鎮民代表按下座位前的「紅燈」，反對刪除預算。記者戴永華／攝影
部分支持原地重建的里長旁聽得知結果，感到失望，群集公所門口舉牌高喊「反對變賣鎮產、犧牲鎮民權益」。記者戴永華／攝影
部分支持原地重建的里長旁聽得知結果，感到失望，群集公所門口舉牌高喊「反對變賣鎮產、犧牲鎮民權益」。記者戴永華／攝影

吳秋齡 民進黨 羅東

延伸閱讀

中華棒球隊12強奪冠 彰化兩處兌現祭品文看這裡

慶祝12強冠軍 世界12大夕陽美景恆春關山月底前免門票

草屯鎮長簡景賢驟逝 投檢相驗死因為自然死亡

影／盒子打開蛆彈出來！宜蘭羅東全聯松花皮蛋全面下架

相關新聞

12強賽／台東里長為林昱珉叫屈 包手刺青不等同「8+9」

國人沉浸在獲得世界棒球冠軍的歡樂中，台東子弟林昱珉的「包手刺青」也引起眾多球迷關注，甚至被冠上「8+9」的負面評價，不少...

羅東代表會砍預算 鎮公所重建案卡關...鎮長：有人想「變賣袓產」

宜蘭羅東鎮公所重建備受關注，公所編列2858萬元臨時辦公廳舍裝修與搬遷預算送審，今天在代表會遭全數刪除，部分支持原地重建...

基隆市府宣布6場館中華隊免費使用 綠：蹭好蹭滿要陳傑憲來跳柔力球？

中華隊打敗日本奪得金牌世界第一，基隆市政府今天宣布，推出中華隊球員和教練團使用基隆六大體育場館2年免費。有民眾認為免費對...

從專業社工到接處長 演員馬志翔哥哥將任花蓮原民處長

花蓮縣政府原住民行政處長督固‧撒耘，將轉調至行政院原住民族委員會服務，處長將由中華飛揚關懷協會秘書長馬呈豪（Malay ...

4個颱風肆虐…花蓮噶瑪蘭族船道遍布木頭與石頭 無法出海陷困境

花蓮豐濱鄉新社小湖船澳曳船道，不但是漁民出海捕魚的船道，也是噶瑪蘭族的海祭場，長年下來設施老舊又歷經颱風侵襲，現場都是木...

基北2088通勤族怨尖峰客滿上不了車 早晚擬增10班次

基隆往來台北的國道快捷公車2088，近期很多市區站牌在法院、信義國中等站的通勤民眾反映，早上尖峰時段常班班多客滿，根本都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。