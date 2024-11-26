羅東代表會砍預算 鎮公所重建案卡關...鎮長：有人想「變賣袓產」

宜蘭羅東鎮公所重建備受關注，公所編列2858萬元臨時辦公廳舍裝修與搬遷預算送審，今天在代表會遭全數刪除，部分支持原地重建的里長旁聽得知結果，感到失望，群集公所門口舉牌高喊「反對變賣鎮產、犧牲鎮民權益」。鎮公所對此表示遺憾，未來將持續溝通，希望有機會把預算編回來。

鎮長吳秋齡表示，刪除預算將嚴重阻礙羅東未來發展，部分代表為反對而反對，要負起歷史責任；而要求把鎮公所遷到機六用地者，傳聞目的是要把鎮公所土地變為商業用地，再轉賣私人開發，「變賣袓產」作法令人遺憾。

代表會今天除了表決刪除臨時辦公廳舍裝修與搬遷費2858萬元，也刪除西安公園規劃設計、觀光考察、二備金及公共造產關係費等預算，合計近4000萬元。

羅東鎮公所老舊漏水亟需重建，鎮長吳秋齡2020年推「原地重建」，規劃地上5層、地下2層仿台北市政府位於信義商圈的複合式大樓，工程興建經費約10億元。鎮公所在明年度預算編列2858萬「臨時辦公室搬遷費用及第二期裝修費」預算，原已獲代表同意，但上周預算送代表會審查時，多位民進黨代表反對原地重建。

民進黨籍副主席李錫欽表示，公所位於精華區域，建議遷到運動公園旁的機六用地，原址改為商業用地，帶來無限可能，原地重建只會阻礙發展。但是，無黨籍代表林聰文認為，機六用地徵收高達6億餘元，加上重建費用，負擔太大；國民黨籍代表陳震宇也認為，原址重建才是最快方式。

預算審查今天進入一讀，下午近20位里長關切旁聽。民進黨籍代表陳定霖指出，鎮公所建物已通過耐震初評，重建無急迫性、效益不高，且鎮公所每年總預算只7億元，公所難以支應10億元重建費用，主張刪除。