12強賽／台東里長為林昱珉叫屈 包手刺青不等同「8+9」

國人沉浸在獲得世界棒球冠軍的歡樂中，台東子弟林昱珉的「包手刺青」也引起眾多球迷關注，甚至被冠上「8+9」的負面評價，不少台東鄉親也出面捍衛。台東市豐榮里長施晧軒說，刺青存在已久，不該被貼上負面標籤，也與林昱珉職業運動員的身分沒有矛盾。

「玉米」林昱珉霸氣的投球身手及手臂刺青引發議論，維基百科一度被網友加上「8＋9」稱號。

施晧軒連夜研究多篇論文，他指出，刺青常被連結到負面的社會形象，其實刺青在不同的歷史時期與文化脈絡中，具有多層次意涵；這次刺青事件中，部分媒體選擇迎合部分讀者的刻板印象，放大負面聯想，無異於強化刺青的汙名化，這不僅損害林昱珉運動員的專業形象，也阻礙台灣社會對刺青文化的正確認識。

施晧軒說，林昱珉的刺青反映了他的信念與個人經歷，與職業運動員身分沒有矛盾，不該被簡化成「8+9」的標籤，忽視刺青的藝術性與多元意涵，不僅缺乏其個人選擇的尊重，也顯示偏頗與不負責任。

「8+9」及檳榔的討論也不少，網友說「誰說刺青就是8+9」，也有台東網友認為「誰說不能吃檳榔打奧運」，吃檳榔是不利健康而已，但也是文化一部分。此外，八家將也沒什麼不好，不該全被視為負面標籤。