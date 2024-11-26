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基隆咖啡烘焙賽30日登場 市集滿額還可摸彩

中央社／ 基隆26日

首屆正港咖啡烘焙國際交流賽將於30日起連2天，在基隆市舊正濱派出所戶外廣場舉行，共有54名選手同台競技，現場並舉辦市集嘉年華，共有40個攤位，消費300元還可參加摸彩。

賽事經理黃宥澄今天在記者會表示，這次賽事報名踴躍，一開放報名短短1、2小時就額滿，共有70、80名報名，錄取54名選手參賽，其中不乏基隆咖啡店業者及各項賽事冠軍，更有4名參賽者來自香港，精彩可期。

黃宥澄指出，這次賽事邀請陳彥含擔任主審，且評審團陣容堅強，多名是國際級評審，將針對香氣、風味、酸質、甜感、完整性評比，以得票最高者晉級。

賽事總召陳德信指出，現場也將舉辦市集嘉年華，受限於場地共有40個攤位，包含咖啡、手作、甜點、特色小吃及文創體驗，現場消費滿新台幣300元，即可索取1張摸彩券，有機會獲得限量特色好禮。

基隆市政府文化觀光局長江亭玫表示，市府期盼以不同能量的專業型活動，將各類達人引進基隆，並透過交流，分享基隆市港邊文化、景點和美食，一同行銷基隆。

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