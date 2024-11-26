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基市宣布6場館台灣隊2年免費 議員批蹭好蹭滿

中央社／ 基隆26日電

台灣隊在世界12強棒球賽奪冠，基隆市政府今天宣布，台灣隊球員和教練團2年免費使用基隆市6大場館，民進黨基隆市議會黨團總召張之豪說，蹭好蹭滿，國民黨對棒球，除了蹭就沒了。

台灣隊24日在世界12強冠軍戰，以4比0完封日本隊，基隆市長謝國樑當天晚間宣布將送至少1000名學生前往台北大巨蛋觀看職業賽事。

基隆市政府教育處今天再宣布，市立體育館及市立泳池、市立網球場、市立棒球場、市立田徑場、暖暖運動公園及市民體育活動中心，共6大體育場館，提供台灣隊球員和教練團免費使用2年。

謝國樑透過新聞稿指出，基隆市爭取「優化全民運動與賽會環境計畫」獲核定1.8億元，歷年最高，市立田徑場完工後，將有標準田徑賽道認證，棒球場、游泳池、體育館等場館也將翻新，有利基隆市整體運動項目的推展，非常歡迎台灣隊球員和教練團來基隆。

張之豪質疑，哪一位台灣隊球員和教練要來基隆，基隆市有辦盃賽嗎，或有何特別體育活動，基隆市最多經費辦的體育活動，是柔力球表演和健走活動，市府是要找台灣隊球員陳傑憲來基隆跳柔力球嗎，還是找投手林昱珉來八斗子健走抽烤箱、微波爐。

張之豪表示，基隆唯一的市立棒球場，從現在的三級球場現況，盃賽時辦時不辦，場地設施老舊破損，廁所、停車位、觀眾席完全不堪使用，甚至內外野都沒錢整平，遇雨必淹，這都做不好，遑論要培養什麼明日之星，別的不講，他就問市府一句，「現在基隆孩子能在哪裡打棒球」，呼籲市府具體提出升級方案。

張之豪說，謝國樑可以做的「實事」很多，但因為平日不關心，只會蹭，現在連蹭都不做功課，只能講出一大堆「虛事」。

基隆市棒球委員會主委劉韋巡表示，相較其他縣市，基隆市立棒球場設施明顯不足，應先翻新整修過後，再邀請台灣隊免費使用，以避免球員受傷。市府若有意投入更多資源在棒球，除辦理營隊推廣外，更應聘請專職教練長期陪伴球員，增進球員技術。

教練 體育館

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