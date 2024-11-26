快訊

直播／遊行現場沸騰畫面曝！民眾呼聲中英雄前進總統府 賴總統發表談話

京華城案柯文哲心腹「大帳房」李文宗 裁定再押2個月

潘傑楷老婆發聲「向曹佑寧道歉」 澄清KANO男主角真相

豐濱新社小湖船澳災損殘破 改善經費花縣府求助中央

中央社／ 花蓮縣26日電

花蓮豐濱新社小湖船澳是漁民竹筏停靠、也是噶瑪蘭族海祭場所，歷經近年地震、颱風，漂流木及亂石遍布，影響居民生計；地基、護岸流失，改善經費暴增，縣府已向中央申請經費。

豐濱鄉新社小湖船澳曳船道及周邊設施老舊破敗，無黨籍縣議員蔡依靜Lamen Panay多次表達關心並建議縣府進行改善，颱風康芮過後搶修進度遲緩，日前議長張峻偕同蔡依靜Lamen Panay等議員特別前往會勘。

當地漁會代表潘銀華與漁民指出，船隻只能被迫擱置岸邊，無法出海捕魚，家庭生計已陷困境，期盼盡快獲得改善。

蔡依靜表示，花蓮中南區自民國111年0918強震，同年10月又遭逢颱風尼莎肆虐，112年7月颱風杜蘇芮、9月颱風海葵相繼侵襲，新社小湖船澳曳船道及周邊設施接連遭遇重創，今年又受強颱康芮再次摧毀，漁民苦不堪言，盼趕緊以縣預算或災害準備金來完成改善工程，讓漁民有一個安全出海船澳。

縣府農業處長陳淑雯回應表示，新社小湖船澳曳船道改善經費新台幣406萬元，工程標案已流標2次，後遇到颱風康芮來襲造成嚴重損毀，包括護岸流失、消波塊大部分被沖毀，甚至原施作曳船道地基也流失。

陳淑雯說，由於災情擴大，目前已提報公共工程委員會，初估工程經費940萬元；花蓮在0403地震後有很多復建工程進行中，新社小湖船澳曳船道修復工程將持續關注，盡快改善。

漁民 花蓮 颱風

延伸閱讀

八八風災後屏東林邊投入10億治水 官埔抽水站今啟用

聯詠科技台南研發中心大樓新建工程開工 黃偉哲：助半導體產業發展

4個颱風肆虐…花蓮噶瑪蘭族船道遍布木頭與石頭 無法出海陷困境

強颱康芮吹落台東愛心 公仔至今高舉雙手投降

相關新聞

基隆市府宣布6場館中華隊免費使用 綠：蹭好蹭滿要陳傑憲來跳柔力球？

中華隊打敗日本奪得金牌世界第一，基隆市政府今天宣布，推出中華隊球員和教練團使用基隆六大體育場館2年免費。有民眾認為免費對...

從專業社工到接處長 演員馬志翔哥哥將任花蓮原民處長

花蓮縣政府原住民行政處長督固‧撒耘，將轉調至行政院原住民族委員會服務，處長將由中華飛揚關懷協會秘書長馬呈豪（Malay ...

4個颱風肆虐…花蓮噶瑪蘭族船道遍布木頭與石頭 無法出海陷困境

花蓮豐濱鄉新社小湖船澳曳船道，不但是漁民出海捕魚的船道，也是噶瑪蘭族的海祭場，長年下來設施老舊又歷經颱風侵襲，現場都是木...

基北2088通勤族怨尖峰客滿上不了車 早晚擬增10班次

基隆往來台北的國道快捷公車2088，近期很多市區站牌在法院、信義國中等站的通勤民眾反映，早上尖峰時段常班班多客滿，根本都...

網友不捨！創全台先例的台東TT-Free 服務10年功成身退

成功打造台東「智慧城市」的TT-Free戶外免費上網熱區平台，服務10年的時間，創造累計超過1千萬人的使用人次，終於功成...

沒做水保竟過關…基隆大武崙公園 前市府涉驗收不實

基隆市大武崙森林運動公園計畫第一期2021年完工，今年5月教育處發現停車場未設置排水系統，經調查當初契約書發現應做水保計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。