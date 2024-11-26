基隆市府宣布6場館中華隊免費使用 綠：蹭好蹭滿要陳傑憲來跳柔力球？

中華隊打敗日本奪得金牌世界第一，基隆市政府今天宣布，推出中華隊球員和教練團使用基隆六大體育場館2年免費。有民眾認為免費對象應是基隆棒球隊比較實際。民進黨議員說，請問哪個球員跟教練要來基隆？真是蹭好蹭滿，「要找陳傑憲來基隆跳柔力球，還是找林昱珉來八斗子健走？」

市府表示，基隆爭取「優化全民運動與賽會環境計畫」獲核定1.8億元，歷年最高。市長謝國樑指出，市立田徑場完工後，將有標準田徑賽道認證，棒球場、游泳池、體育館等場館也將進行翻新，有利基隆市整體運動項目的推展，非常歡迎中華隊球員和教練團來基隆。

市府說，基隆市棒球發展，從學校體育開始，發展棒球專項三級銜接，目前已有10校以體育社團、運動團隊或深耕計畫發展棒球。奪冠當晚，謝國樑即宣布將送1000名學生職棒觀賽，並且規畫辦理棒球營隊，培養更多的明日之星。

謝國樑說，市府積極推動全民運動，媒合資源提供學子跨縣市交流機會，從基礎教育到設施投入，歡迎中華棒球隊來基隆，期待見證更多的明日之星崛起，一起為棒球加油。

市府說明，現行基隆各學校、社區棒球隊等，於參與一定層級賽事時，均可專案簽請教育處或由體育會函請體育場同意，免費使用場地練習，未來也將積極評估開放更多公益時段使用。

基隆市棒球委員會主委劉韋巡說，很感謝市長及市府願意正視棒球人才的培育，棒委會將全力配合市府做好棒球交流與札根的工作，但要請市長幫忙的是，目前市立棒球場的設備除了球場只能勉強進行賽事外，計分板故障、紅土、廁所等也要全面更新。市府應多協助學校成立棒球棒發展並聘請棒球專業教練培育人才。

民進黨議員鄭文婷說，六大場館優惠應提供給基隆在地的體育專長學生，中華隊會需要這種優惠嗎？大武崙棒球場根本就是工地，更不要談網球場、市民運動中心這些體育場館都不適合棒球的練習。建議招待中華隊到基隆來旅遊嘗美食、規畫棒球交流，對基隆的體育發展才是正面的。