從專業社工到接處長 演員馬志翔哥哥將任花蓮原民處長

花蓮縣政府原住民行政處長督固‧撒耘，將轉調至行政院原住民族委員會服務，處長將由中華飛揚關懷協會秘書長馬呈豪（Malay Boya）接任，他也是演員、導演馬志翔的哥哥。縣府明天將舉辦布達典禮，盼透過他社工及部落產業等專業，推展原民政策。

縣府表示，馬呈豪於1975年出生，畢業於私立靜宜大學青少年兒童福利學系，現任中華飛揚關懷協會秘書長，長期專注社會福利與弱勢族群服務，累積豐富實務經驗，以實際行動展現對社會的愛與責任感，成推動地方公益的重要力量。

馬呈豪曾任中央及花蓮多項重要委員會委員，包括原民會促進就業委員會委員、原民會文健站評鑑委員、衛福部家庭暴力及性侵害防治推動小組委員、衛福部兒童及少年權益與福利推動小組委員、花蓮縣原住民族教育審議委員會委員、花蓮縣兒童及少年福利促進委員會委員，豐富經驗奠定他推動原住民族政策與文化傳承的基礎。

原民處長督固‧撒耘表示，自己將轉調至原民會擔任參事服務全國，明天起將由馬呈豪接任，馬是專業社工，積極投入原住民族社會福利工作，且曾在產業界待過，除了熟悉部落市場經濟，也促進公部門與民間團體合作，相信未來原民處在他的帶領下，可將各項政策與傳承推向新發展。

馬呈豪的家族背景展現多元文化融合，祖父母分別為賽德克族與泰雅族，外祖父母則是阿美族與撒奇萊雅族，是原住民族文化融合的典範。特別的是，他是演員、導演馬志翔的親哥哥，身高約190公分，曾是1名籃球隊員，外界期待未來在他多元族群的觀點下，能為原民注入更多創新與活力。