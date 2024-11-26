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社福第一線馬呈豪 接任花蓮原住民行政處長

中央社／ 花蓮縣26日電

花蓮縣長徐榛蔚今天宣布，原住民行政處長由中華飛揚關懷協會秘書長馬呈豪（Malay Boya）接任，明天舉行布達儀式；他的家族背景展現多元文化融合，也是演員馬志翔的哥哥。

花蓮縣政府發布新聞稿表示，馬呈豪生於民國64年，畢業於私立靜宜大學青少年兒童福利學系，現任中華飛揚關懷協會秘書長。他長期專注於社會福利與弱勢族群服務，累積了豐富的實務經驗，並以實際行動展現對社會的愛與責任感，成為地方公益推動的重要力量。

馬呈豪積極參與原住民族的社會福利、就業與部落經濟發展，致力於促進公部門與民間團體合作，為族群服務注入創新與活力，悉心滿足部落族人的需求。

馬呈豪的家族背景展現多元文化融合，其祖父母分別為賽德克族與泰雅族，外祖父母則分別為阿美族與撒奇萊雅族，身上流淌著山原與平原的血脈，為原住民族文化融合的典範。

此外，馬呈豪擔任中央及花蓮縣多項重要委員會委員，例如原民會促進就業委員會委員、原民會文健站評鑑委員、衛福部家庭暴力及性侵害防治推動小組委員、衛福部兒童及少年權益與福利推動小組委員、花蓮縣原住民族教育審議委員會委員、花蓮縣兒童及少年福利促進委員會委員，這些豐富的經驗為他推動原住民族政策與文化傳承提供了堅實的基礎。

縣府指出，相信未來在馬呈豪的帶領下，花蓮縣原住民族的各項政策與傳承將推向新的高度與發展。

原住民 花蓮縣政府

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