4個颱風肆虐…花蓮噶瑪蘭族船道遍布木頭與石頭 無法出海陷困境

花蓮豐濱鄉新社小湖船澳曳船道，不但是漁民出海捕魚的船道，也是噶瑪蘭族的海祭場，長年下來設施老舊又歷經颱風侵襲，現場都是木頭與石頭一片狼籍，當地族人無法出海生計陷入困境。縣府表示船道地基、護岸流失，改善經費從406萬元暴增為940萬元，需向中央申請經費。

新社小湖船澳曳船道過去有平滑斜坡，雖然不是一般港口，卻是當地唯一的出海口，約有20艘膠筏停靠。噶瑪蘭族部落族人在忙完農事種稻後，約在4至6月出海捕飛魚，夏天過後農事結束，則到水下捉龍蝦、捕魚，有些供應給餐廳，或帶回家烹煮享用。

無黨籍縣議員蔡依靜接獲陳情，花蓮中南區自111年0918地震，後來接連遇到3個颱風肆虐，小湖船澳曳船道及周邊設施接連遭遇重創，今年又有康芮颱風再次摧毀，族人苦不堪言。去年曾追加約500萬元預算，要改善曳船道與周邊設施，但1年過去都還沒發包，要求縣府使用縣預算或災害準備金搶修，讓大家有安全出海的船澳。

縣府農業處長陳淑雯回應，過去小湖船澳曳船道改善經費406萬元工程標案，經公開招標已流標2次，在修正預算書後，康芮颱風來襲，小湖船澳嚴重損毀，查看發現左側護岸流失，原有的消波塊也大部分沖毀，甚至原施作曳船道地基流失，等於原本的設計無法施作。