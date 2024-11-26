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花蓮有機蜜香紅茶評鑑出爐 風災添亂茶香仍濃郁回甘

中央社／ 花蓮縣26日電

以「蜜香紅茶之鄉」聞名的花蓮舞鶴台地，迎來年度茶業盛事，有機蜜香紅茶評鑑出爐，農會指今年颱風康芮致收成困難情況下，仍有94茶葉點參與，有機茶增至1/4面積，相當難得。

花蓮縣政府及農業部農糧署輔導瑞穗鄉農會辦理「113年瑞穗鄉有機蜜香紅茶評鑑」昨天登場，今年共有瑞穗鄉8家茶農參賽，送審茶樣達94點，競爭激烈，充分展現茶農間相互學習、精益求精的職人態度。

縣府農業處表示，氣候變遷為農業帶來挑戰，今年颱風康芮造成收成困難情況下，茶農秉持有機種植與悉心照料，茶品依然呈現濃郁蜜香、淡雅花香，湯色清亮透明，口感香醇回甘，完美展現瑞穗鄉有機蜜香紅茶特色。

評審團由茶業專家組成，包括農業部茶及飲料作物改良場總場主秘吳聲舜、東部茶改分場助理研究員黃校翊及瑞穗農會總幹事黃盛皇等，評鑑流程嚴謹、專業；根據茶樣整體品質，今年評選出金牌10名、銀牌15名及銅牌20名。

嘉茗茶園與東昇茶行各奪得5枚金牌，展現出頂尖茶農精湛技藝與卓越品質，市場行情金牌獎1斤達新台幣3萬元。

黃盛皇指出，有機蜜香紅茶評鑑舉辦第5屆，茶品品質一屆比一屆優，舞鶴台地有機茶面積也有26公傾，占舞鶴茶產業的1/4，有機茶栽培過程充滿挑戰，但對於有機茶農來說，這是一種與自然和諧共生的農業實踐，也是各級農政單位長期輔導碩果。

黃盛皇說，隨著市場需求增長與消費者對健康茶品認識的提升，有機茶未來仍充滿希望；瑞穗鄉有機蜜香紅茶不僅是一杯好茶，更是當地生活與文化體現，在地風土與茶香魅力，無論是作為日常飲品還是精緻禮品，都蘊含一份屬於自然的溫暖。

花蓮縣政府 農會 金牌

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