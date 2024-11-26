基北2088通勤族怨尖峰客滿上不了車 早晚擬增10班次

基隆往來台北的國道快捷公車2088，近期很多市區站牌在法院、信義國中等站的通勤民眾反映，早上尖峰時段常班班多客滿，根本都搭不上車，班次不足，常要等半小時以上才上得了車。經立委爭取，大都會客運已另租用4輛車，預計早上多4到5個班次、晚上多6個班次，共可增加160到200個座位。

市議員韓世昱說，近來都下雨，搭乘通勤民眾增加，2088是很多八斗子附近許多新舊社區、市區基隆地方法院、信義國中、基隆女中等站牌民眾搭到台北市府轉運站重要交通工具，但常常客滿，或只能上1、2人，民眾望車興嘆，一分一秒過去，很容易遲到，盼能增加班次優化。

每天早上在信義國中站搭車乘客反映，到市立醫院站每天都目送至少3班以上客滿的車，就是上不了車，每次看動態在新豐街就客滿了。

在基隆地方法院等車的民眾說，他上午6時就去等車，至少要等25分鐘到半小時才上得了車，不是客滿就是只能上1到2個人，經常到台北都遲到，大嘆是「可悲的通勤族」。

立委林沛祥為解決班次不足的通勤狀況，昨拜會大都會客運總經理李建文，林沛祥說，李建文承諾，未來早上尖峰時段班次間隔將縮短，盡全力確保在10到15分鐘內一定能上車，近日可實施。

李建文說明，為了解決尖峰時段搭不上車的問題，客運公司已額外租用4輛車，預計早上多4到5個班次，晚上多6個班次，共可增加160到200個座位。

另外，民眾反映2088A經常在微笑台北站客滿，林沛祥建議，當客滿後，直接改走62甲線接國道1號，不再繼續繞行市區，這樣就可以節省10到15分鐘的時間。李建文對此建議表示可行，承諾若向公路局及台北市區監理所申請路權獲得核准，將會試辦一班2088A，來測試其效果。