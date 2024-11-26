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網友不捨！創全台先例的台東TT-Free 服務10年功成身退
成功打造台東「智慧城市」的TT-Free戶外免費上網熱區平台，服務10年的時間，創造累計超過1千萬人的使用人次，終於功成身退，民眾不捨。縣府國際發展級計劃處表示，未來轉型人流蒐集服務，提供其他單位數據參考。
國計處長曹劍秋指出，目前5G網路涵蓋廣、通訊受阻率低，加上原民會針對偏鄉地區建置「愛部落(i-Tribe)」網路服務，為避免資源重疊及網路安全受破壞，將縣內建置的TT-Free轉型，不再提供免費WIFI訊號的服務功能。
台東縣地理環境廣闊，過去網路通訊一直不良，但隨著觀光發展起來，縣府意識網路重要性，於2014年爭取花東基金，在縣內重要熱區景點，建置免費WIFI平台，成為全國第1個提供戶外免費無線寬頻網路服務的縣轄市。
TT-Free開通後大受好評，從原先250個熱區，擴充到682個熱區，使用人次也從開通第一天的390人，去年累計超過1000萬人次，會員數也逾20萬人，不僅擠入全球21大智慧城市行列，更多次獲國內外智慧城市獎項肯定。
「少一個免費上網的平台很可惜！」林姓市民說，越多WIFI服務愈好，這樣就不會哪一個訊號斷了，就連不到網路。另住在金崙的鄉民阿凱說，部落雖然有i-Tribe平台，但吃TT-Free訊號習慣了，現在要少一個訊號，可惜了。
國計處強調，未來TT-Free熱區可收集人流數據，分析人流方向、客流熱點等資訊，提供縣府或其他單位數位治理參考，同時提供社福高齡智能照護、空氣品質監測、防災監測，巡迴醫療等網路連線應用，發揮最大值。
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