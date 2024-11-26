快訊

真實人生／29歲即顛峰 俄羅斯方塊之父餘生的未解之謎

12強賽／接機「黃巾之亂」之亂！采盟免稅店蹭C位合照把中華隊變配角 網嗆抵制

PEETA葛格前妻偷竊錢包 Alisa深夜發長文道歉「暫停所有工作」

聽新聞
0:00 / 0:00

網友不捨！創全台先例的台東TT-Free 服務10年功成身退

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
成功打造台東「智慧城市」的TT-Free戶外免費上網熱區平台，服務10年的時間，創造累計超過1千萬人的使用人次，終於功成身退，民眾不捨。記者尤聰光／攝影
成功打造台東「智慧城市」的TT-Free戶外免費上網熱區平台，服務10年的時間，創造累計超過1千萬人的使用人次，終於功成身退，民眾不捨。記者尤聰光／攝影

成功打造台東「智慧城市」的TT-Free戶外免費上網熱區平台，服務10年的時間，創造累計超過1千萬人的使用人次，終於功成身退，民眾不捨。縣府國際發展級計劃處表示，未來轉型人流蒐集服務，提供其他單位數據參考。

國計處長曹劍秋指出，目前5G網路涵蓋廣、通訊受阻率低，加上原民會針對偏鄉地區建置「愛部落(i-Tribe)」網路服務，為避免資源重疊及網路安全受破壞，將縣內建置的TT-Free轉型，不再提供免費WIFI訊號的服務功能。

台東縣地理環境廣闊，過去網路通訊一直不良，但隨著觀光發展起來，縣府意識網路重要性，於2014年爭取花東基金，在縣內重要熱區景點，建置免費WIFI平台，成為全國第1個提供戶外免費無線寬頻網路服務的縣轄市。

TT-Free開通後大受好評，從原先250個熱區，擴充到682個熱區，使用人次也從開通第一天的390人，去年累計超過1000萬人次，會員數也逾20萬人，不僅擠入全球21大智慧城市行列，更多次獲國內外智慧城市獎項肯定。

「少一個免費上網的平台很可惜！」林姓市民說，越多WIFI服務愈好，這樣就不會哪一個訊號斷了，就連不到網路。另住在金崙的鄉民阿凱說，部落雖然有i-Tribe平台，但吃TT-Free訊號習慣了，現在要少一個訊號，可惜了。

國計處強調，未來TT-Free熱區可收集人流數據，分析人流方向、客流熱點等資訊，提供縣府或其他單位數位治理參考，同時提供社福高齡智能照護、空氣品質監測、防災監測，巡迴醫療等網路連線應用，發揮最大值。

台東縣政府國際發展及計劃處表示，未來TT-Free轉型人流蒐集服務，提供府內局處或其他單位數據參考。記者尤聰光／攝影
台東縣政府國際發展及計劃處表示，未來TT-Free轉型人流蒐集服務，提供府內局處或其他單位數據參考。記者尤聰光／攝影

偏鄉 台東 成功 網路

延伸閱讀

台南啟動禽流感防疫 熱區採樣強化監測

桃園AI環境汙染辨識系統 獲亞太唯一智慧城市雙首獎大獎

影／綠鬣蜥氾濫…逛大街、啃食嫩葉 周春米：盡快捕捉為目標

綠鬣蜥出沒萬年溪畔 屏東縣府加強巡查熱區

相關新聞

基北2088通勤族怨尖峰客滿上不了車 早晚擬增10班次

基隆往來台北的國道快捷公車2088，近期很多市區站牌在法院、信義國中等站的通勤民眾反映，早上尖峰時段常班班多客滿，根本都...

網友不捨！創全台先例的台東TT-Free 服務10年功成身退

成功打造台東「智慧城市」的TT-Free戶外免費上網熱區平台，服務10年的時間，創造累計超過1千萬人的使用人次，終於功成...

沒做水保竟過關…基隆大武崙公園 前市府涉驗收不實

基隆市大武崙森林運動公園計畫第一期2021年完工，今年5月教育處發現停車場未設置排水系統，經調查當初契約書發現應做水保計...

薛長興集團捐錢興建 宜蘭全齡風雨樂活館啟用

宜蘭多雨，知名潛水衣製造大廠薛長興集團捐贈7730萬元委請縣府興建「全齡風雨樂活館」，昨天啟用。白色圓型雨遮的半開放式外...

拼布畫 讓7旬癌友忘記病痛

花蓮73歲張姓癌友病史長達15年，歷經9次復發、7次手術，去年他參加育田基金會拼布畫比賽，以「鯉魚潭風景」奪下金獎，今年...

宜蘭礁溪微電影徵選金獎出爐 「分手旅行」抱走10萬元大獎

宜蘭礁溪鄉是旅宿觀光勝地，鄉公所藉由舉辦微電影徵選及攝影比賽紀錄山水人文美景，並在今天公布得獎作品及頒獎，微電影金獎由游...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。