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薛長興集團捐錢興建 宜蘭全齡風雨樂活館啟用

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
潛水衣製造大廠薛長興集團捐贈7730萬元，委由宜蘭縣政府興建「全齡風雨樂活館」昨天啟用。記者戴永華／攝影
潛水衣製造大廠薛長興集團捐贈7730萬元，委由宜蘭縣政府興建「全齡風雨樂活館」昨天啟用。記者戴永華／攝影

宜蘭多雨，知名潛水衣製造大廠薛長興集團捐贈7730萬元委請縣府興建「全齡風雨樂活館」，昨天啟用。白色圓型雨遮的半開放式外觀新穎，未來長者及小孩等各年齡層都可利用。

位於羅東運動公園的薛長興全齡風雨樂活館，占地5748平方公尺，建物面積3942.81平方公尺，結合滑梯、爬網及轉盤等各類遊具設施，區分成兒童活動區、長青活動區及共同活動區。計畫源於集團總裁薛丕拱幾乎每天到運動公園走路健身，但遇上颳風下雨就很不方便，決定捐款建館。

縣長林姿妙表示，民眾在安全的場所運動及遊憩，是政府的責任，她肯定這座場館是符合兒童、長者都能一同玩樂的友善遊戲場所。薛長興集團董事長薛敏誠說，全齡風雨樂活館的落成是集團長期根留宜蘭、服務在地理念的延伸，也是集團回饋鄉里的重要里程碑。

縣立體育場表示，樂活館是有雨遮的半開放式多功能運動空間，並配置兒童活動區（兒童沙池、地景滑梯、多功能攀爬遊具、鞦韆、彈跳床）、長青活動區的體健設施、共同活動區廣場可以做健康操、土風舞等運動，夜間照明會持續到晚間10點。

宜蘭 羅東 運動

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