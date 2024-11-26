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沒做水保竟過關…基隆大武崙公園 前市府涉驗收不實

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆大武崙森林公園第一期停車場，沒做水保計畫，前市府卻通過驗收，市府將送司法追查。圖／教育處提供
基隆大武崙森林公園第一期停車場，沒做水保計畫，前市府卻通過驗收，市府將送司法追查。圖／教育處提供

基隆市大武崙森林運動公園計畫第一期2021年完工，今年5月教育處發現停車場未設置排水系統，經調查當初契約書發現應做水保計畫，整個工程卻都沒施做，「前市府」卻能通過驗收，疑點重重，市府認為涉嫌違反水土保持法，先由政風調查，不排除送司法單位追究責任。

大武崙森林運動公園計畫第一期工程位置，在基金一路北二高橋下，設置2座籃球場、兒童遊戲場、簡易極限運動公園及簡易停車場整理，提供市民友善的運動空間，經費近2千萬元。

基隆市立體育場長林柏樹說，第一期今年5月教育處因辦理評估設置管理站作業時，到停車場勘查才發現沒有排水設施，發文給水保機關的市府產發處調查，查出契約書各項工程應做水保卻未做水保計畫，涉嫌違反水土保持法，不解為何前市府能通過驗收。

林柏樹表示，第二期市府也發現3項疏漏，第一是測量比例尺不符，影響細部設計，恐造成工程延宕且增加市府成本；第二是鑽探與水保計畫也未辦理，影響水土保持與工程安全；第三是交通維持計畫未提交，未履行契約約定事項。

教育處表示，針對大武崙第一、二期發現相關疑義，將依循契約與相關法規續處，後續涉及影響公共安全或造成市府工程延宕、經費增加等不利情況時，不排除依相關民、刑事法律究責及求償。

停車場 基隆 運動

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